Бывший нардеп живет в стране-агрессорке

Многие чиновники окружения президента-беглеца Виктора Януковича остались безнаказанными за свои преступления. Большинство из них сбежали в страну-агрессорку и продолжают антиукраинскую деятельность. Например, Андрей Клюев, занимавший высокие государственные должности при Януковиче.

"Телеграф" расскажет, кто такой Андрей Клюев и где он сейчас находится.

Биография

Мужчина родом из Донецка. Учился на горном факультете Донецкого политехнического института. Сначала работал рабочим шахты, а по окончании вуза стал начальником шахты "Белореченская". Руководил разными предприятиями угольного машиностроения на Донбассе.

Работал заместителем председателя Донецкого областного совета. Через некоторое время стал первым заместителем председателя Донецкого горисполкома. В 2002 году был народным депутатом от пророссийской партии "Регионы Украины". Работал в Комитете по вопросам топливно-энергетического комплекса, где занимал должность вице-премьер-министра.

Фото: "Слово и дело"

В 2010 году стал Первым вице-премьер-министром — Министром экономического развития и торговли Украины в правительстве Николая Азарова. Позже стал секретарем Совета национальной безопасности и обороны по указу Януковича.

А во время Революции Достоинства Клюев работал главой Администрации Президента, то есть, Януковича. И хотя публично политик заявлял, что хочет мирно решить "политическое противостояние", на самом же деле Банковая просто стремилась оттянуть время для перегруппировки сил.

Фото из сети

В журналистском расследовании говорилось, что именно Клюев ответственен за кровавый разгон майдановцев 30 ноября 2013 года. Совместно со своим первым заместителем Владимиром Сивковичем чиновник выбирал отряды "Беркута", которые будут разгонять митингующих.

18 февраля 2014 "беркутовцы" начали расстреливать людей на центральных улицах Киева. Позже выяснится, что инициировал разгон Янукович, а организацией занимались, в частности, министр внутренних дел Захарченко и Клюев. Александр Турчинов рассказывал, что звонил по телефону Клюеву, чтобы напомнить об их договоренности: "мы договорились о прекращении огня, а вы, вместо этого, начали активную фазу наступления". Но ответ чиновника был таким: "ну, так что ж, это — война, на войне все средства хороши".

Дела против Клюева

После трагических событий на Майдане Клюев подал в отставку и сбежал из страны. Его объявили в розыск по подозрению в совершении массовых убийств. Впоследствии правоохранители начали расследование по завладению Клюевым имущества в особо крупном размере.

В апреле 2014 года в СМИ появилась информация, что Клюева видели в родном Донецке, где живет его мать, а затем в Артемовске. Отмечалось, что он общался с лидерами организаций этнических россиян, а также предлагал средства уволенным работникам заводов за поддержку сепаратистов. Также они должны были мешать передвигаться украинским военным и делать подготовку к вторжению россиян.

Фото из сети

Через год в украинском парламенте проголосовали за снятие неприкосновенности с Клюева и привлечение к уголовной ответственности. Тогда же экс-главе Администрации президента объявили подозрение в хищении 1,5 миллиарда гривен кредита государственного банка.

В 2016 году Клюева объявлял в международный розыск Интерпол, однако через год прекратил это делать. В том же году Генпрокуратура проводила обыски в доме Клюева и его заместителя Сивковича.

В 2019 году Клюев пытался зарегистрироваться в Центральной избирательной комиссии, чтобы баллотироваться в депутаты. Но ему отказали, потому что последние 5 лет экс-политик не жил в Украине. В январе 2020 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего чиновника времен Януковича, но уже через месяц его отменил.

Последние новости

В 2022 году в Минюсте сообщили, что пророссийскую партию "Социалисты" финансирует российское правительство, а также Клюев. Она действовала в угоду Кремлю, критикуя украинские власти и распространяя пророссийские месседжи. Вскоре административный суд Львова запретил деятельность этой партии.

В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил Клюева украинского гражданства. Высший антикоррупционный суд заочно арестовал экс-нардепа по подозрению в хищении государственных средств в размере более 195 миллионов гривен.

Впоследствии стало известно, что Клюев оказался в российской больнице. Все началось с воспаления уха, которое вскоре прошло. Однако через несколько дней у бывшего главы Администрации президента начался сильный кашель и одышка. У Клюева обнаружили пневмонию, ввели в медикаментозный сон и поставили ему аппарат ИВЛ. Состояние экс-политика было довольно тяжелым.

Известно, что сейчас Клюев продолжает жить в стране-агрессоре. У него есть собственный дом в элитном районе возле Москвы — на Рублевке. Бывший чиновник занимается бизнесом, связанным с солнечными батареями.

Фото из сети

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