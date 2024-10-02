Назвала Путіна ворогом, а Росію - окупантом: де зараз колишня суддя "X-фактора" Ніно Катамадзе
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Виконавиця активно допомагає українцям
Публічні особистості, які колись були суддями популярних українських шоу, зараз по-різному реагують на війну, розпочату Росією. Так, Ірина Дубцова, яка працювала в "X-факторі", підтримує дії країни-агресорки. А от грузинська співачка Ніно Катамадзе має іншу думку.
Катамадзе вже багато років є відомою співачкою на всьому пострадянському просторі. Чи продовжує виступати артистка й що каже говорить про війну Росії проти України — розкаже "Телеграф".
Що відомо про Ніно Катамадзе
Співачка народилась в грузинському місті Кобулеті в 1972 році. Вокал опановувала в Батумському музичному інституті. Брала участь у різних музичних проєктах. З кінця 90-х стала співпрацювати із грузинським гуртом Insight, в якому бере участь й досі.
На початку 2000-х Катамадзе стала композитором стрічки "Яблука". Також вона створила саундтреки до фільмів "Інді", "Жара", "Русалка".
Ніно прославилась завдяки креативній подачі фольклору в піснях. Найпопулярнішими її композиціями стали Once in the street, Vaja, Olei, I came, Beauty. Артистка гастролювала не лише по Грузії, а й по Україні, Росії, Азербайджані, Австрії, Великобританії, США. У 2011 році отримала грузинський Президентський орден "Сяйво".
У 2014-2015 роках була однією членів журі популярного шоу "X-фактор" на "СТБ". Її підопічний, Дмитро Бабак, виграв у п'ятому сезоні проєкту.
У 2019 році Катамадзе заявила, що припиняє їздити з концертами в Росію. Зокрема, причиною стало запрошення делегації країни-окупантки на сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я. Це викликало масові протести в Грузії. Адже у 2008 році Росія окупувала частину територій цієї країни.
Тоді Ніно назвала Росію окупантом, перепросила за участь у їхньому фестивалі "Садиба Jazz" та сказала, що Путін є ворогом Грузії. До того ж співачка зазначила, що ніколи не виконувала пісні російською.
Що каже Катамадзе про війну
Артистка засудила вторгнення росіян в Україну. Й на початку війни вийшла виступити у Тбілісі, аби підтримати Україну. Улітку 2022 року артистка виступила у київському метро, виконавши пісню "Мелодія" Мирослава Скорика. Також знаменитість створила фонд, який допомагає українцям, які перебралися через війну до Грузії.
Водночас виконавиця обурювалась, коли росіяни почали тікати від мобілізації до Грузії. Адже у 2008 році ця країна окупувала окремі грузинські території й той період загинуло чимало місцевих мешканців.
У 2023 році Ніно давала благодійні концерти по містах України, частину коштів з яких перераховували на Збройні Сили. Також вона відвідувала українських захисників у реабілітаційному центрі МВС.
Артистка навіть планувала переїхати в Україну разом із родиною, але згодом передумала. Співачка зазначила, що потрібна своїй батьківщині й буде звідти допомагати українцям.
Зараз Катамадзе живе з родиною в Грузії разом з чоловіком Давидом і 16-річним сином Давидом. Утім, виконавиця продовжує давати благодійні концерти в Україні. А у червні 2024 року артистка виступала для поранених захисників у львівському центрі "Незламні".
Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну акторка відомих радянських фільмів Наталія Фатєєва. Вона народилась у Харкові, але більшість життя працювала в Росії.