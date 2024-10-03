Познайомилися в гуртожитку та разом понад 40 років: як виглядає дружина ексспікера Ради Литвина

Дружина політика є закритою до публіки

Володимир Литвин був значущою особою в українській політиці. Так, він працював спікером парламенту, народним депутатом протягом 4 скликань та був головою Адміністрації другого президента Леоніда Кучми. А от про його дружину вкрай мало відомо.

Володимир Литвин вів активну політичну діяльність понад 25 років, обіймаючи високі державні посади. Тим часом його дружина перебувала в тіні. Більше про шлюб Литвина — розкаже "Телеграф".

Що відомо про дружину Володимира Литвина

Обраницею політика є Тетяна Костянтинівна Панікарська, народжена в 1960 році. Вона навчалась в Інституті легкої промисловості, а Володимир — на історичному факультеті. Батько жінки у той час працював першим секретарем Печерського райкому КПУ.

А з Володимиром Тетяна познайомилась на Дні народженні спільного знайомого. Так, через певний час вони почали зустрічатися. Як розповідали знайомі політика, він навіть придбав собі норкову шубу, аби вразити жінку. У цьому вбранні Литвин ходив на побачення з Панікарською.

Згодом Володимир вирішив познайомити свою обраницю з батьками та поїхав з нею на Житомирщину. Утім, перед цим він попросив матір Тетяни спитати дозволу в її чоловіка, чи можна, щоб його донька поїхала з ним.

Натомість Костянтин Панікарський відповів, що не буде спілкуватися з ним через інших людей. Так, Литвин зробив рішучий крок — написав листа з проханням дозволити йому одружитися з Тетяною. Панікарський погодився й пожартував: "Щиро дякую за такий спосіб спілкування".

Згодом пара одружилась. У їхньому шлюбі з'явилось двоє дітей: Олена — в 1982 році та Іван — в 1989. Загалом Тетяна Литвин рідко з'являлась на публіці, але все ж кілька разів була помічена зі своїм чоловіком-політиком.

Фото: УНІАН

Фото: УНІАН

У 2010 році Литвин вирішив балотуватися в президенти України. Тоді він казав, що у разі перемоги, його жінка "дасть фору всім першим леді". Політик наголосив, що Тетяна може гідно представити Україну на різних протокольних заходах. А також додав, що дружина грає роль першої леді в їх родині, бо він є "складним щастям".

Фото з мережі

Скандал

У 2011 році з'ясувалось, що жінка Литвина фігурує в одному бізнес-проєкті в Криму. Йшлося про зруйнування дитячого садочку під Ялтою задля зведення житлового комплексу "Ореанда-плаза". До нього входять 3 великі будинки з рестораном, салоном краси, закритим басейном, спортзалом і навіть вертолітним майданчиком.

Виявилось, що однією з власників ЖК є саме Тетяна Литвин. Натомість санаторій Верховної Ради "Нижня Ореанда" подарував цьому житловому комплексу землю, пляж та повітряний простір. Це відбувалося в той час, коли спікером парламенту був Литвин.

Де зараз дружина Литвина

Тетяна Литвин, як і раніше, веде непублічний спосіб життя. Зараз їй 64 роки. Про її роботу нічого не було відомо, йшлося про те, що жінка займається хатніми справами. Очевидно, дружина політика продовжує своє приватне життя якомога далі від преси.

Раніше "Телеграф" писав, як виглядає дружина Павла Зіброва, з якою він живе понад 30 років. Співак часто говорить про свою кохану в інтерв'ю.