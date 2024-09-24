Тричі була "Жінкою року" і двічі йшла в президенти: куди зникла скандальна екснардепка Наталія Вітренко

Екснардепка веде антиукраїнську діяльність

В Україні протягом десятків років працювали чиновники, які поширювали російську пропаганду на догоду Кремля. Йдеться про Наталію Вітренко, яка вважалась однією з провідних комуністок країни.

"Телеграф" нагадає про діяльність нардепки, а також з'ясуємо, куди вона зникла зараз.

Що відомо про Наталію Вітренко

Політик родом із Києва. Навчалась на обліковця у столичному інституті народного господарства (КІНГ), де залишилась в аспірантурі. Після закінчення вишу одразу вступила до Комуністичної партії. Паралельно вела наукову роботу: захистила кандидатську дисертацію та отримала звання "доктора економічних наук". Працювала в Академії будівництва України та Академії економічної кібернетики.

Після заборони КПУ Вітренко була однією з тих, хто розробляв головні ідеї Соціалістичної партії України, зокрема програмні документи та журнал. Вітренко у лавах партії виступала за відновлення Радянського Союзу.

У 1994 році пройшла депутатом до парламенту від Соціалістичної партії України. Згодом народну обраницю виключили з політичної сили через різні погляди. Чиновниця виступала за запровадження двох офіційних мов (українська та російська), дозвіл мати 2 громадянства, а також не визнавала приватну власність.

Фото: УНІАН

У 1998 році знову потрапила до Верховної Ради в Прогресивну соціалістичну партію України, яку сама створила. Тоді знову мала конфлікти з колегами, через що однойменна фракція цієї партії розпалась. Через рік на політика здійснили замах у Кривому Розі. Вона та ще кілька людей отримали осколкові поранення.

Цікаво, що політика кілька разів визнавали "Жінкою року" в Україні. Це було у 1996, 1997 та 1998 роках. А в 1999 році Наталія стала першою жінкою в історії нашої держави, яка висунула свою кандидатуру на пост президента. Тоді вона набрала 10,97 % голосів, зайнявши 4-ту сходинку в рейтингу.

Фото: "Слово і діло"

У 2004 році Вітренко знову балотувалась у президенти України та посіла 5-те місце в рейтингу. Вона висловлювалась проти Помаранчевої революції та підтримувала Віктора Януковича. В ті часи подейкували, що президентську кампанію Вітренко фінансували кримінальні угруповання. Вже у 2007 році чиновниця перейшла в опозицію як до Ющенка, так і до Януковича.

У 2014 році у Слов'янську Вітренко допомагала організовувати так званий "референдум", чи довіряють місцеві українській владі. Після нібито негативного результату в місті почали з'являтися сепаратисти, фінансовані Росією.

Фото: УНІАН

Згодом СБУ оголосила підозру колишній нардепці щодо сепаратистської діяльності. Виявилось, що очолювана нею громадська організація "Дар життя" надсилала кошти Фонду підтримки співвітчизників за кордоном у країні-агресорці. Ним керував теперішній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Кошти спрямовували на фінансування псевдоутворень ЛДНР.

Пізніше втекла до Росії, звідки розповідала, що Україною керують "нацисти", які "називають на честь Бандери і Шухевича вулиці". Водночас колишня депутатка звернулась до держав, які входять до антигітлерівської коаліції, щоб ввести санкції проти Львівської області за "пропаганду символів нацизму, імен нацистських посібників і щодо зносу пам'ятників радянським воїнам-визволителям".

Де зараз Наталія Вітренко

В інтерв'ю 2021 року киянка висловилась проти власного сина Юрія, який очолював компанію "Нафтогаз України". Жінка заявила, що його "підкинула на політичну поверхню СБУ" та назвала його "західником" і русофобом".

На початку повномасштабного вторгнення росіян почала виправдовувати країну-агресорку та звинувачувати у війні США та Велику Британію. Також вона висловила обурення, чому місцеві жителі виїжджають з міст, яким загрожує окупація. Пізніше екснардепка не засудила цинічні злочини Росію проти українського населення, серед яких були жорстко закатовані та зґвалтовані.

У 2022 році Верховний суд заборонив політичну силу Вітренко — Прогресивну соціалістичну партію України.

У 2024 році журналістка Ольга Гончар помітила рекламу Вітренко на білборді у Кривому Розі. Після обурення українців плакат демонтували.

Фото: сайт міста Кривого Рогу

Зараз Наталія Вітренко, ймовірно, далі проживає в країні-окупантці. Також колишня народна депутатка продовжує поширювати російську пропаганду.

Фото з ютубу

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