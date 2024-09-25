"Потрібно вирішити...": Ердоган висловився про прийом України до НАТО

На думку президента Туреччини, це питання треба вирішувати "не поспішаючи"

Турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що питання про прийняття України до складу Північноатлантичного альянсу (НАТО) вимагає "зваженого підходу" і його потрібно вирішувати "не поспішаючи", виходячи із сьогоднішніх реалій.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалу NBC. Президент Туреччини зазначив, що при ухваленні таких рішень завжди враховується позиція інших країн-членів НАТО. Такі питання обговорюються за столом переговорів, після чого ухвалюються відповідні рішення.

За словами Ердогана, США та багато інших країн НАТО наразі не хочуть прийому України до складу Альянсу. Тому потрібно приймати рішення, виходячи з реалій сьогодення.

"Це не ті питання, в яких треба діяти поспіхом. Ми стежитимемо за розвитком подій і відповідно ухвалимо остаточне рішення", — заявив президент Туреччини. Він додав, що відносини між Туреччиною та Росією розширюються щодня: Москва та Анкара підтримують між собою політичні, економічні, культурні відносини, а також контакти на рівні представників військово-промислового комплексу двох країн.

"Наша солідарність, наша взаємодія продовжуються, і з кожним днем ці відносини розширюються в економічному плані", — сказав Ердоган.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що президент Туреччини зробив несподівану заяву про деокупацію Криму. Ердоган заявив, що Крим має повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права.