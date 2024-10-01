"Ми близькі": Сибіга заінтригував заявою щодо вступу України до НАТО

Голова МЗС звернувся до партнерів з проханням

Україна близька до запрошення до НАТО. Візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону наблизив нашу країну до цього.

Про це на Варшавському безпековому форумі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що безпека України є важливою для Європи та трансатлантичного простору.

"Ми живемо в дуже важливий період, дійсно важливий період, і нам справді потрібні історичні рішення. Нам потрібна сильна відповідь на російську агресію. Нам потрібен просто всеосяжний довготривалий мир для України. І враховуючи це, єдине, що я хотів би виділити, запрошення до НАТО, я думаю, що після візиту нашої делегації, після зустрічі президента Зеленського у Вашингтоні і дуже активного тижня, ми близькі до цього рішення", — наголосив голова МЗС.

Сибіга підкреслив, що Україні дуже потрібне це історичне рішення НАТО. За його словами, Київ розраховує на підтримку партнерів.

"Щоб мати безпечне майбутнє нам також потрібне рішення, сильне рішення, зняти всі обмеження на використання нами боєприпасів великої дальності. Так, ми уражатимемо об’єкти на території Росії, але тільки військові. Це важливо розуміти", — заявив міністр.

Він також закликав партнерів прийняти дуже важливе рішення про початок збивання ракет і безпілотників над українською територією. Сибіга підкреслив, що це рішуче рішення потрібне Україні для досягнення всеосяжного довготривалого справедливого миру.

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зараз важко передбачити, коли Україну зможуть запросити до НАТО. Це залежатиме від декількох факторів.