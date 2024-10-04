Термін явки до ТЦК по повістці скоротили: скільки тепер є днів, щоб з'явитися у військкомат

До цих змін у військовозобов'язаного було два тижні, щоб прийти до ТЦК

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації в особливий період, скоротивши термін явки військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування. Тепер військовозобов'язані мають з'явитися за повісткою швидше, ніж раніше.

Зміни, передбачені постановою уряду від 1 жовтня 2024 року № 1134, встановлюють нові строки явки до ТЦК. Відтепер громадяни, які проживають в адміністративних центрах областей, зобов'язані прибути до військкомату протягом 7 діб з моменту отримання повістки.

Для тих, хто проживає в інших населених пунктах, цей термін складає 10 днів.

Раніше діяла норма, за якою резервісти та військовозобов'язані мали до 14 днів для явки після надсилання повістки.

Нагадуємо, як перевірити на дійсність повістку, надіслану поштою. Існують три основні ознаки, які дозволяють визначити, чи є повістка чинною:

на повістці повинні бути реквізити (прізвище людини, якій її надіслали);

повістка — це певний бланк, тобто вони містять одну інформацію, але візуально мають зовсім різний вигляд (наприклад, одному військкоматі це вертикальна повістка, в іншому може бути горизонтальна);

під час перевірки QR-коду на повістці за допомогою застосунку "Резерв+" має підтягуватися інформація, на чиє ім’я її виписано й ким підписано.

Зазначимо, що в Україні планують розіслати 900 тисяч повісток поштою до кінця цього року. Це по 300 тисяч повісток надсилатимуть щомісяця.

На централізований друк та доставку повісток військовозобов'язаним хочуть виділити майже 72 мільйони гривень. Кошти має виділити Міністерство фінансів із резервного фонду державного бюджету.

Раніше "Телеграф" писав, коли можуть вручити повторну повістку. За ігнорування повідомленні від ТЦК та СП передбачена адміністративна відповідальність.