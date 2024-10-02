Коли можуть вручити повторну повістку: перелік підстав

За ухилення від мобілізації можна потрапити в розшук

В Україні вже надсилають повістки громадянам поштою. За ігнорування повідомленні від ТЦК та СП передбачена адміністративна відповідальність.

Також військкомат може надіслати повторну повістку, якщо за першою військовозобов'язаний не з'явився. Про це йдеться у матеріалі "Еспресо".

Якщо особа не прийшла до ТЦК у визначений час, або повістка повернулася з відміткою про відмову чи відсутність адресата, центр комплектування має право повторно направити повістку. Крім цього, повістку можуть надіслати для повторного проходження військово-лікарської комісії.

Також повторна повістка може бути направлена не лише у випадках неявки за попередньою повісткою або для уточнення стану здоров’я, а й і для уточнення військово-облікових даних.

Відповідно до нового закону, якщо військовозобов'язані та резервісти не виконують свої обов'язки, суд може тимчасово позбавити їх права керувати власним транспортом. У випадку відмови військовозобов'язаного виконувати свої обов'язки, ТЦК може звернутися до Нацполіції для його адміністративного затримання. Якщо це неможливо, ТЦК надсилає вимогу громадянину. Якщо протягом 10 днів вона не виконується, ТЦК звертається до суду з проханням обмежити право на водіння. Однак це обмеження не стосується людей, для яких керування є основним джерелом доходу або необхідне через догляд за особою з інвалідністю.

Варто зазначити, що всі військовозобов'язані зобов'язані протягом семи днів повідомляти ТЦК про будь-які зміни в облікових даних, таких як місце проживання або сімейний стан.

Нагадуємо, що військовозобов'язані, які отримали повістку поштою, зобов'язані з'явитися до ТЦК протягом 14 днів. Якщо вони не виконають цю вимогу, це стане підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Юристи наголошують, що уникнути відповідальності не вдасться, оскільки вручення повістки зафіксоване документально, незалежно від факту особистого отримання.

Раніше "Телеграф" писав, хто не отримає штраф за неоновлення даних у ТЦК. Є нюанс для чоловіків, які виключені з військового обліку.