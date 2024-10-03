Чи потрібно повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості: відповідь юриста

Якщо змінили місце проживання, то зобов'язані сповістити про це військкомат

В умовах воєнного стану військовозобов'язані громадяни мають вчасно оновлювати свої військово-облікові дані. А також повідомляти до ТЦК та СП про зміни в їхньому житті, але є винятки.

Адвокат Юрій Айвазян пояснює, яку саме інформацію потрібно оновлювати у військкоматі. За його словами, відповідно до законодавства, громадяни повинні особисто повідомляти територіальний центр комплектування про зміни в їхньому житті, які стосуються сімейного стану, місця проживання, контактних даних, освіти, роботи та стану здоров'я, включно з інвалідністю.

Сповістити про це військкомат потрібно протягом семи днів. У разі недотримання цих вимог, особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У період дії воєнного стану за таке порушення передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Втім, юрист зазначив, що факт купівлі нерухомості або іншої власності не цікавить ТЦК , тому про цю зміну в житті громадянин не повинен повідомляти військкомат.

Нагадуємо, що невчасне неоновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.

Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК. Для цього потрібні законні підстави.