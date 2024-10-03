Чи потрібно повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості: відповідь юриста
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо змінили місце проживання, то зобов'язані сповістити про це військкомат
В умовах воєнного стану військовозобов'язані громадяни мають вчасно оновлювати свої військово-облікові дані. А також повідомляти до ТЦК та СП про зміни в їхньому житті, але є винятки.
Адвокат Юрій Айвазян пояснює, яку саме інформацію потрібно оновлювати у військкоматі. За його словами, відповідно до законодавства, громадяни повинні особисто повідомляти територіальний центр комплектування про зміни в їхньому житті, які стосуються сімейного стану, місця проживання, контактних даних, освіти, роботи та стану здоров'я, включно з інвалідністю.
Сповістити про це військкомат потрібно протягом семи днів. У разі недотримання цих вимог, особу можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У період дії воєнного стану за таке порушення передбачений штраф від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Втім, юрист зазначив, що факт купівлі нерухомості або іншої власності не цікавить ТЦК, тому про цю зміну в житті громадянин не повинен повідомляти військкомат.
Нагадуємо, що невчасне неоновлення даних вважається адміністративним порушенням. За це загрожує громадянину штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо його не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.
У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови.
Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК. Для цього потрібні законні підстави.