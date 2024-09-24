Кабмін виділив десятки мільйонів на розсилку повісток поштою: скільки друкуватимуть за місяць

Кошти виділять із резервного фонду державного бюджету

Кабінет міністрів України виділив майже 72 мільйони гривень на розсилку поштою повісток до кінця року. Гроші підуть на друк 900 тисяч повісток та їх доставку.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на документи, які має у своєму розпорядженні видання. Рішення про виділення коштів було ухвалено на засіданні 24 вересня.

"3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов'язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов'язаним та резервістам засобами поштового зв'язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення", — йдеться в пояснювальній записці до розпорядження, підписаній віцепрем'єром, міністром економіки Юлією Свириденко.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планують друкувати по 300 тисяч повісток на місяць. Міністерство фінансів має виділити кошти із резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв "Телеграф", адвокат, кандидат юридичних наук Євген Філіпець пояснив, хто першим отримає повістки від "Укрпошти". За його словами, насамперед це будуть ті, хто оновив дані у додатку "Резерв+".