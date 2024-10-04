Срок явки в ТЦК по повестке сократили: сколько теперь есть дней, чтобы явиться в военкомат

До этих изменений у военнообязанного было две недели, чтобы прийти в ТЦК

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации в особый период, сократив срок явки военнообязанных в территориальные центры комплектования. Теперь военнообязанные должны явиться за повесткой быстрее, чем раньше.

Изменения, предусмотренные постановлением правительства от 1 октября 2024 года № 1134, устанавливают новые сроки явки в ТЦК. Теперь граждане, проживающие в административных центрах областей, обязаны прибыть в военкомат в течение 7 дней с момента получения повестки.

Для проживающих в других населенных пунктах этот срок составляет 10 дней.

Ранее действовала норма, согласно которой резервисты и военнообязанные имели до 14 дней для явки после отправки повестки.

Напоминаем, как проверить на действительность повестку, присланную по почте. Существуют три основных признака, которые позволяют определить, действует ли повестка:

на повестке должны быть реквизиты (фамилия человека, которому его прислали);

повестка — это определенный бланк, то есть они содержат одну информацию, но визуально выглядят совершенно разно (например, в одном военкомате это вертикальная повестка, в другом может быть горизонтальная);

при проверке QR-кода на повестке с помощью приложения "Резерв+" должна подтягиваться информация, на чье имя она выписана и кем подписана.

Отметим, что в Украине планируется разослать 900 тысяч повесток по почте до конца этого года. Это по 300 тысяч повесток будут отправлять ежемесячно.

На централизованную печать и доставку повесток военнообязанным хотят выделить почти 72 миллиона гривен. Средства должно выделить Министерство финансов из резервного фонда государственного бюджета.

Ранее "Телеграф" писал, когда могут вручить повторную повестку. За игнорирование сообщения от ТЦК и СП предусмотрена административная ответственность.