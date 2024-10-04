Прогнози щодо Покровська тривожні: що там зараз відбувається, та за скільки кілометрів вже росіяни (карта)

Половина міста без електрики, газу та водопостачання

Російська армія продовжує атакувати Покровський напрямок, щодня скидаючи на міста бомби та дрони. Наразі приблизно 80% критичної інфраструктури Покровська знищено. Половина міста без електрики, газу та водопостачання.

Про це розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері телемарафону "Єдині новини".

Станом на 4 жовтня лінія зіткнення проходить менш ніж за сім кілометрів до околиць Покровська. Російська армія щодня обстрілює місто. Так, тільки за 3 жовтня внаслідок ударів РФ було поранено четверо місцевих.

Сергій Добряк наголосив, що наразі окупанти залишили без світла понад 10 населених пунктів громади. Але, попри це, у Покровську досі працюють лікарі, а також магазини та ринки.

"Майже половина міста і 10 сіл, і ще місто Родинське залишається без світла. І відновити надважко, неможливо майже. І ворог все одно гатить по енергетичній інфраструктурі кожного дня. Вони намагаються залишити нас без світла, як залишили вже без води і газу. Виживають і вбивають наше населення", — сказав він.

Водночас у розвідувальному центрі Сил оборони Естонії роблять невтішний прогноз на хід боїв за Покровськ. Адже є ймовірність, що українські сили можуть бути змушені залишити місто вже до кінця року.

За словами заступника командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії підполковника Янека Кессельманна в коментарі виданню ERR, армія РФ продовжує утримувати ініціативу на фронті на своєму боці. Тому ймовірність того, що вона змусить ЗСУ відступити від Покровська велика.

За його словами, у середньому щодня фіксується 167 атак на лінії фронту, і майже половина з них на Донецькому напрямку.

"У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася приблизно на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п'яти-семи кілометрів", — додав Кессельманн.

Раніше "Телеграф" розповідав, як відбувався відхід ЗСУ з Вугледару та де тепер сконцентрують зусилля росіяни.