Прогнозы относительно Покровска тревожны: что там сейчас происходит, и за сколько километров уже россияне (карта)

Половина города без электричества, газа и водоснабжения

Российская армия продолжает атаковать Покровское направление, ежедневно сбрасывая на города бомбы и дроны. В настоящее время примерно 80% критической инфраструктуры Покровска уничтожено. Половина города без электричества, газа и водоснабжения.

Об этом рассказал начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона "Едині новини".

По состоянию на 4 октября линия столкновения проходит менее чем за семь километров до окрестностей Покровска. Российская армия каждый день обстреливает город. Так, только за 3 октября в результате ударов РФ были ранены четверо местных.

Сергей Добряк подчеркнул, что в настоящее время оккупанты оставили без света более 10 населенных пунктов общины. Но, несмотря на это, в Покровске до сих пор работают врачи, магазины и рынки.

"Почти половина города и 10 сел, и еще город Родинское остается без света. И восстановить сверхтрудно, невозможно почти. И россияне все равно бьют по энергетической инфраструктуре каждый день. Они пытаются оставить нас без света, как оставили уже без воды и газа. Выживают и убивают наше население", — сказал он.

В то же время в разведывательном центре Сил обороны Эстонии делают тревожный прогноз на ход боев за Покровск. Так как есть вероятность того, что украинские силы могут быть вынуждены покинуть город уже до конца года.

По словам заместителя командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии подполковника Янека Кессельманна в комментарии изданию ERR, армия РФ продолжает удерживать инициативу на фронте на своей стороне. Поэтому вероятность того, что она заставит ВСУ отступить от Покровска, велика.

По его словам, в среднем ежедневно фиксируется 167 атак на линии фронта и почти половина из них на Донецком направлении.

"В направлении города Покровска, являющегося центром атак, РФ за последнюю неделю продвинулась примерно на один-два километра, а расстояние до окрестностей Покровска, насколько нам известно, составляет около пяти-семи километров", — добавил Кессельманн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как происходил выход ВСУ из Угледара и где теперь сконцентрируют усилия россияне.