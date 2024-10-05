Чи може Україна вступити у НАТО під час війни і з окупованими територіями

Усе може піти за прикладом Німеччини

Повернення Україні її суверенних територій, ймовірніше, відбуватиметься дипломатичним шляхом, але й окупація певних областей не причина затягувати вступ до НАТО.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що західні політики наразі нібито все частіше зголошуються на "мовчазній згоді" на те, що окуповані РФ землі треба буде повертати не коштом боїв та зброї.

"Поступка землею для отримання членства в НАТО може бути "єдиною грою в місті", як сказав нам один західний дипломат, але для українців це залишається табу, принаймні публічно", – пише FT.

Західні дипломати і дедалі частіше українські офіційні особи зголошуються на тому, що суттєві гарантії безпеки можуть стати основою врегулювання шляхом переговорів, за якого Росія збереже де-факто, але не де-юре контроль над усією або частиною української території, яку вона зараз окупує.

Питання вступу в НАТО України, на думку США, незворотне і відбудеться "коли союзники погодяться і будуть виконані умови". Але деякі союзники України кажуть, що це не обов'язково повинно бути саме так. За словами ексгенсека НАТО Єнса Столтенберга, є способи вирішити це.

Він зазначив, що гарантії безпеки, які США надають Японії, не поширюються на Курильські острови, чотири з яких Японія вважає своїми, але які контролюються Росією після захоплення Радянським Союзом у 1945 році.

Столтенберг також згадав Німеччину, яка приєдналася до НАТО в 1955 році, попри те, що була розділена.

Цю модель, як варіант для України, зокрема згадували колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен і чинний президент Чехії Петер Павел.

"Я не думаю, що повне відновлення контролю над усією територією є обов’язковою умовою. Якщо буде демаркація, навіть адміністративний кордон, то ми можемо вважати [це] тимчасовим і прийняти Україну в НАТО на тій території, яку вона на той час контролюватиме", — сказав нещодавно Павел в інтерв’ю чеській газеті.

Нагадаємо, що в Офісі президента України вже відреагували на цю статтю, заявивши, що це маячня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Пентагоні чітко відповіли, чи буде НАТО збивати російські ракети над Україною.