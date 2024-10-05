Может ли Украина вступить в НАТО во время войны и с оккупированными территориями

Все может пойти по примеру Германии

Возвращение Украине ее суверенных территорий, вероятнее всего, будет происходить по дипломатическому пути, но и оккупация определенных областей не причина затягивать вступление в НАТО.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что западные политики вроде бы все чаще заявляют о "молчаливом согласии" на то, что оккупированные РФ земли нужно будет возвращать не путем боев и оружия.

"Уступка землей для получения членства в НАТО может быть "единственной игрой", как сказал нам один западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере, публично", – пишет FT.

Западные дипломаты и все чаще украинские официальные лица подчеркивают, что существенные гарантии безопасности могут стать основой урегулирования путем переговоров, при котором Россия сохранит де-факто, но не де-юре контроль над всей или частью украинской территории, которую она сейчас оккупирует.

Вопрос вступления в НАТО Украины, по мнению США, необратим и состоится "когда союзники согласятся и будут выполнены условия". Но некоторые союзники Украины говорят, что это не обязательно должно быть именно так. По словам экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, есть способы решить это.

Он отметил, что гарантии безопасности, предоставляемые США Японией, не распространяются на Курильские острова, четыре из которых Япония считает своими, но они контролируются Россией после захвата Советским Союзом в 1945 году.

Столтенберг также упомянул Германию, присоединившуюся к НАТО в 1955 году, несмотря на то, что она была разделена.

Эту модель, как вариант для Украины, в частности, вспоминали бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и действующий президент Чехии Петер Павел.

"Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием. Если будет демаркация, даже административная граница, то мы можем считать [это] временным и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет на то время контролировать", – сказал недавно Павел в интервью чешской газете.

Напомним, что в Офисе президента Украины уже отреагировали на эту статью, заявив, что это бред.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Пентагоне четко ответили, будет ли НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.