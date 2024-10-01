Складних ділянок на фронті стає все більше: у Третій штурмовій зробили тривожний прогноз

Військовий закликав поміняти виснажені бригади

На східному фронті залишається складна ситуація. Проте на цей момент катастрофи немає.

Про це розповів заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін, пише РБК-Україна. За його словами, в зоні своєї відповідальності бійці 3 ОШБр стримують ворога, але росіяни щодня намагаються штурмувати, намацують місця, де можуть просуватися.

"Ситуація справді складна. На даний момент катастрофи немає, але якщо не буде достатньо уваги, ми її все ж таки на собі відчуємо", — підкреслив Жорін.

Водночас він наголосив, що є справді складні ділянки, і на сьогодні їх все більше. За інформацією військового, дуже складна ситуація біля Куп'янська, де росіяни виходять до річки Оскіл. Також українські воїни мають проблеми в Вугледарі.

"Я думаю, що ті, хто дивляться на карту, розуміють наступні етапи дій наших військ у цьому населеному пункті, які є абсолютно очевидними і які будуть зараз вимушеними", — сказав він.

Також Жорін назвав надзвичайно складною ситуацію в Торецьку. Крім того, за його словами, все складається "не дуже" в районі Нью-Йорка.

"Ну, тобто ми можемо бачити і розуміти, що майже вздовж цієї східної лінії фронту ворог на нас тисне і тисне успішно. Тому дуже важливо сьогодні не п'яніти від того, що "все добре" і там "щось змінять якісь вибори" або ще щось. Щось змінити зможемо тільки ми, і зараз нам як ніколи нам треба над цим думати", — вважає він.

За його словами, змінити ситуацію за один день неможливо, але з комплексним підходом можна її стабілізувати. На думку військового, до такої ситуації на фронті привели "конкретні безглузді рішення деяких людей".

"Тому що безпосередньо ті бригади, які виконують завдання, вони виснажені. І більшість із них необхідно або поміняти, або хоча б їх посилити іншими підрозділами", — підкреслив Жорін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у разі захоплення росіянами Покровська Донецької області в Україні може виникнути дефіцит вугілля, який буде необхідний для роботи відповідних підприємств. Адже в Покровську розташована єдина шахта, де добувають коксівне вугілля.