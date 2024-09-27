Удар по поліції в Кривому Розі: військовий помітив дивну деталь
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Перед ударом над містом кружляв розвідувальний БПЛА, який помітив це теж
Український військовий помітив дивну деталь під час російської атаки на Кривий Ріг 27 вересня на відділок поліції. Внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі, а також понівечило понад 80 авто.
Як зазначив Микола Колесник у Facebook, така кількість авто, хоча з них лише 8 службових, свідчить про необачність співробітників поліції.
За його словами, перед вибухом над Кривим Рогом було помічено розвідувальний БПЛА, а така кількість машин зранку біля адміністративної будівлі може бути ціллю.
"Не можна, щоб майже сотня автівок була в одному місці одночасно, не можна, це ціль, 100% ціль", — наголосив військовий.
Нагадаємо, що під час атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 27 вересня, російська ракета влучила в будівлю поліцейського управління, але було пошкоджено також житлові будинки, автомобілі. Зокрема, понівечені 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки, а ще – навчальний заклад. Попередньо по місту вдарили балістикою.
Також під ранок у п'ятницю, 27 вересня, росіяни атакували безпілотниками місто Ізмаїл Одеської області. Внаслідок ударів загинуло троє людей, серед постраждалих дитина.
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