Удар по поліції в Кривому Розі: військовий помітив дивну деталь

Перед ударом над містом кружляв розвідувальний БПЛА, який помітив це теж

Український військовий помітив дивну деталь під час російської атаки на Кривий Ріг 27 вересня на відділок поліції. Внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі, а також понівечило понад 80 авто.

Як зазначив Микола Колесник у Facebook, така кількість авто, хоча з них лише 8 службових, свідчить про необачність співробітників поліції.

За його словами, перед вибухом над Кривим Рогом було помічено розвідувальний БПЛА, а така кількість машин зранку біля адміністративної будівлі може бути ціллю.

"Не можна, щоб майже сотня автівок була в одному місці одночасно, не можна, це ціль, 100% ціль", — наголосив військовий.

Нагадаємо, що під час атаки на Кривий Ріг у п'ятницю, 27 вересня, російська ракета влучила в будівлю поліцейського управління, але було пошкоджено також житлові будинки, автомобілі. Зокрема, понівечені 23 приватні будинки і 3 дев’ятиповерхівки, а ще – навчальний заклад. Попередньо по місту вдарили балістикою.

Також під ранок у п'ятницю, 27 вересня, росіяни атакували безпілотниками місто Ізмаїл Одеської області. Внаслідок ударів загинуло троє людей, серед постраждалих дитина.

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