Ізраїль передав Україні систему оповіщення, але її не встановили: у мережі обурюються

Передача була тривалою

Україна ще у грудні 2023 року отримала від Ізраїлю систему раннього сповіщення про повітряні загрози, але вона досі не працює. В Ізраїлі кажуть, що свою частину виконали.

Про це розповів в інтерв’ю DT.UA посол в Україні Міхаель Бродський. За його словами, процес передачі тривав багато місяців і був завершений.

"Питання до України, а не до нас. Все, що ми обіцяли, ми зробили. Тому зверніться до ваших структур, які займаються впровадженням ізраїльської системи. Єдина інформація, яка в мене є — від наших військових, які працювали над цією системою, ми виконали свої обіцянки та передали українській стороні все, що мали передати", — сказав він.

Визнання Бродського викликало активне обговорення в Україні. Наприклад, екснардеп Борислав Береза поцікавився, хто в українських структурах "саботує" процес встановлення цієї системи.

Інші користувачі мережі теж не приховували своєї думки з цього приводу.

Як повідомлялося раніше, 12 жовтня відбудеться засідання гурту "Рамштайн". Експерти вважають, що за його результатом Україна отримає велику кількість далекобійної зброї.