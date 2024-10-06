Израиль передал Украине систему оповещения, но ее не установили: в сети негодуют

Передача была длительной

Украина еще в декабре 2023 года получила от Израиля систему раннего оповещения о воздушных угрозах, но она до сих пор не работает. В Израиле же говорят, что свою часть выполнили.

Об этом рассказал в интервью ZN.UA посол в Украине Михаэль Бродский. По его словам, процесс передачи длился много месяцев и был завершен.

"Вопрос к Украине, а не к нам. Все, что мы обещали, мы проделали. Поэтому обратитесь к вашим структурам, занимающимся внедрением израильской системы. Единственная информация, которая у меня есть — от наших военных, работавших над этой системой, мы выполнили свои обещания и передали украинской стороне все, что должны были передать", — сказал он.

Признание Бродского вызвало активное обсуждение в Украине. Например, экс-нардеп Борислав Береза поинтересовался, кто в украинских структурах "саботирует" процесс установки этой системы.

Другие пользователи сети тоже не стали скрывать своего мнения по этому поводу.

Как сообщалось ранее, 12 октября состоится заседание группы "Рамштайн". Эксперты считают, что по его результату Украина получит большое количество дальнобойного оружия.