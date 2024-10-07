На 6 чи на 12 місяців: хто та на скільки може оформити бронювання в жовтні

Нові правила бронювання набули чинності з початку місяця

В Україні триває загальна мобілізація. З жовтня 2024 року відбулося оновлення нюансів бронювання. З 1 жовтня на 12 місяців можна забронювати працівників критично важливих підприємств.

Згідно із законодавством, до переліку критичних віднесли не тільки оборонні або енергетичні підприємства. Деякі з них можуть забронювати всіх своїх працівників, а деякі лише 50% військовозобов'язаних.

Підприємства критичної інфраструктури, до яких не застосовуються обмеження за кількістю заброньованих працівників:

підприємство паливно-енергетичного комплексу, які відповідають за функціонування енергетики країни,

підприємства, що забезпечують обслуговування систем життєзабезпечення, їхні підрядники тощо,

аварійні бригади підприємств, що забезпечують функціонування комунікаційних мереж (актуально для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та столиці України),

підприємство, що адмініструє єдиний державний вебпортал електронних послуг,

підприємства, що мають розвивати технології для потреб оборони,

підприємства, що будують фортифікаційні споруди,

підприємства, визначені критичними у сфері оборонно-промислового комплексу,

працівники дипломатичних установ, ООН, міжнародних організації, що потрібні для функціонування економіки,

Товариство Червоного Хреста та неурядові громадські організації гуманітарного спрямування, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги,

деякі спортивні установи, зокрема до яких входять штатні збірні олімпійських команд, не олімпійських видів спорту та інваспортсменів.

Перелік відповідних установ затверджується відповідним міністерством — Міненерго, Мінінфраструктури, Мінцифри, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінреінтеграції, Мінмолодьспортом.

Якщо підприємство не є критично важливим для економіки України бронь від мобілізації можлива тільки на 6 місяців і розповсюджуватиметься не більше ніж на 50% військовозобов’язаних. Підприємцям ФОП забронювати ні себе, ні співробітників не можна. Для тих підприємців, які працюватимуть на оборонку або виконувати замовлення органів місцевої влади чи військової адміністрації, потрібних для забезпечення обороноздатності країни, є можливість оформити відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав про можливість впровадження економічного бронювання. Розглядають три варіанти.