На 6 чи на 12 місяців: хто та на скільки може оформити бронювання в жовтні
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Нові правила бронювання набули чинності з початку місяця
В Україні триває загальна мобілізація. З жовтня 2024 року відбулося оновлення нюансів бронювання. З 1 жовтня на 12 місяців можна забронювати працівників критично важливих підприємств.
Згідно із законодавством, до переліку критичних віднесли не тільки оборонні або енергетичні підприємства. Деякі з них можуть забронювати всіх своїх працівників, а деякі лише 50% військовозобов'язаних.
Підприємства критичної інфраструктури, до яких не застосовуються обмеження за кількістю заброньованих працівників:
- підприємство паливно-енергетичного комплексу, які відповідають за функціонування енергетики країни,
- підприємства, що забезпечують обслуговування систем життєзабезпечення, їхні підрядники тощо,
- аварійні бригади підприємств, що забезпечують функціонування комунікаційних мереж (актуально для Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та столиці України),
- підприємство, що адмініструє єдиний державний вебпортал електронних послуг,
- підприємства, що мають розвивати технології для потреб оборони,
- підприємства, що будують фортифікаційні споруди,
- підприємства, визначені критичними у сфері оборонно-промислового комплексу,
- працівники дипломатичних установ, ООН, міжнародних організації, що потрібні для функціонування економіки,
- Товариство Червоного Хреста та неурядові громадські організації гуманітарного спрямування, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги,
- деякі спортивні установи, зокрема до яких входять штатні збірні олімпійських команд, не олімпійських видів спорту та інваспортсменів.
Перелік відповідних установ затверджується відповідним міністерством — Міненерго, Мінінфраструктури, Мінцифри, Міноборони, Мінстратегпромом, Мінреінтеграції, Мінмолодьспортом.
Якщо підприємство не є критично важливим для економіки України бронь від мобілізації можлива тільки на 6 місяців і розповсюджуватиметься не більше ніж на 50% військовозобов’язаних. Підприємцям ФОП забронювати ні себе, ні співробітників не можна. Для тих підприємців, які працюватимуть на оборонку або виконувати замовлення органів місцевої влади чи військової адміністрації, потрібних для забезпечення обороноздатності країни, є можливість оформити відстрочку.
Раніше "Телеграф" розповідав про можливість впровадження економічного бронювання. Розглядають три варіанти.