В Україні змінили механізм бронювання працівників: кожен має виконати 4 умови

Забронювати працівників можна буде тільки після виконання цих вимог

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україні діє загальна мобілізація чоловіків віком 18-60 років. Водночас деякі категорії громадян можуть отримати відстрочку від призову, особливо працівники стратегічно важливих підприємств. Нещодавно набули чинності значні зміни до процедури оформлення бронювання, які встановлюють нові вимоги до бронювання військовозобов'язаних працівників.

Чи зможуть отримати відстрочку особи, які не провели уточнення даних, або мають порушення правил обліку чи перебувають у розшуку? Пояснюємо детально.

Нові правила бронювання

З 2 жовтня 2024 року почав діяти оновлений "Порядок бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану через Єдиний державний вебпортал електронних послуг". Документ затверджено постановою уряду від 05.06.2024 № 650 зі змінами від 01.10.2024 № 1125.

Згідно з документом, для отримання бронювання та автоматичного переведення на спецоблік працівник має відповідати таким критеріям:

– наявність військового обліку та відповідних документів (паперових або електронних);

– реєстрація на спеціальному обліку у відповідній установі чи підприємстві;

– актуалізація особистих даних до 16 липня 2024 року;

– відсутність інформації про розшук у Реєстрі військовозобов'язаних та базі "Армор".

Підстави для розшуку

В розшук можуть оголосити військовозобов'язаних, які:

– не з'явились за викликом до ТЦК;

– не пройшли військово-лікарську комісію;

– не відреагували на виклик від роботодавця до ТЦК.

Перебування в розшуку унеможливлює отримання бронювання, а таку особу правоохоронці можуть доправити до ТЦК.

Бронювання без оновлених даних

Від початку жовтня 2024 року підприємства втратили можливість бронювати працівників, які не оновили дані, порушили правила обліку або перебувають у розшуку.

Відтепер автоматичне бронювання доступне лише для працівників, які виконали всі вимоги, включно з оновленням даних до 16 липня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нардеп розповів про можливу модель економічного бронювання. Критичність працівника буде важливішою за критичність підприємства.