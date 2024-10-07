На 6 или 12 месяцев: кто и на сколько может оформить бронирование в октябре

Новые правила бронирования вступили в силу с начала месяца

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. С октября 2024 года произошло обновление нюансов бронирования. С 1 октября на 12 месяцев можно забронировать работников критически важных предприятий.

Согласно законодательству, к перечню критических отнесли не только оборонные или энергетические предприятия. Некоторые из них могут забронировать всех своих работников, а некоторые только 50% военнообязанных.

Предприятия критической инфраструктуры, к которым не применяются ограничения по количеству забронированных работников:

предприятие топливно-энергетического комплекса, отвечающих за функционирование энергетики страны,

предприятия, обеспечивающие обслуживание систем жизнеобеспечения, их подрядчики и т.д.

аварийные бригады предприятий, обеспечивающих функционирование коммуникационных сетей (актуально для Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и столицы Украины),

предприятие, администрирующее единый государственный вебпортал электронных услуг,

предприятия, которые должны развивать технологии для нужд обороны,

предприятия, строящие фортификационные сооружения,

предприятия, определенные критическими в сфере оборонно-промышленного комплекса,

работники дипломатических учреждений, ООН, международных организаций, необходимых для функционирования экономики,

Общество Красного Креста и неправительственные общественные организации гуманитарного толка, исполнители проектов международной технической помощи,

некоторые спортивные учреждения, в частности, в которые входят штатные сборные олимпийских команд, не олимпийских видов спорта и инваспортсменов.

Перечень соответствующих учреждений утверждается соответствующим министерством — Минэнерго, Мининфраструктуры, Минцифры, Минобороны, Минстратегпромом, Минреинтеграции, Минмолодежьспортом.

Если предприятие не является критически важным для экономики Украины, бронь от мобилизации возможна только на 6 месяцев и будет распространяться не более чем на 50% военнообязанных. Предпринимателям ФЛП забронировать ни себя, ни сотрудников нельзя. Для тех предпринимателей, которые будут работать на оборонку или выполнять заказы органов местной власти или военной администрации, необходимых для обеспечения обороноспособности страны, есть возможность оформить отсрочку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможности внедрения экономического бронирования. Рассматривают три варианта.