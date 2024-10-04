На рік, але з умовою: нардеп розповів про можливу модель економічного бронювання

Критичність працівника буде важливішою за критичність підприємства

Рішення про економічне бронювання від мобілізації вже ухвалено. Залишається лише дочекатися схвалення "політичного керівництва".

Наразі розглядається три моделі такого бронювання. Про це народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на заступника міністра економіки Віталія Кондратова повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають "рішення політичного керівництва"", – йдеться у публікації.

За словами парламентаря, бронювання продовжуватиметься щорічно, водночас довідки щодо підтвердження заробітної плати необхідно буде надавати щомісяця.

"Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", — написав він.

Желєзняк додав, що члени профільного комітету не підтримують окремих нюансів такого бронювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розбирався, чому Генштаб та Міноборони бояться розмов про економічне бронювання. На думку голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталухи, Генштаб ЗСУ та МО не проти ідеї економічного бронювання, однак мають свої резони, які спонукають їх не висловлювати публічно свою думку. При цьому у Збройних Силах сподіваються, що матимуть змогу отримати додаткові фінансові надходження.