Російські війська зайшли в Торецьк: що відомо, карти

Бої ведуться за кожен під'їзд

У Торецьку Донецької області ситуація вкрай складна. Російські війська вже зайшли на околицю міста. Бої ведуться за кожен метр території, і ситуація змінюється щогодини.

Згідно з останніми даними, російські війська просунулися на східну околицю Торецька. Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.

За її словами, росіяни змогли просунутися вздовж вулиці Центральної у напрямку шахти Центральна. Проте українські захисники постійно контратакують та намагаються повернути втрачені позиції.

Торецьк

"То ми відбиваємо у них вогневі пункти, то вони десь знищують наші. Але ми постійно відновлюємо позиції та намагаємося повертати те, що захопили окупанти, не даємо їм просунутися", — підкреслила речниця ОТУ "Луганськ".

Наразі важко оцінити, яку саме частину міста контролює армія РФ. Анастасія Бобовнікова зазначає, що ситуація в місті нестабільна, а бої ведуться буквально за кожен під'їзд.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 16:00 7 жовтня на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. Найгарячіші бої, окрім Торецького напрямку, точаться на Лиманському, Куп'янському та Курахівському напрямках.

Куп'янський, Лиманський напрямки

Покровський, Курахівський напрямки

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначає, що російські війська зазнали значних втрат у районі Покровська. За оцінками аналітиків, від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року та під час активізації наступу на заході Донецької області влітку 2024 року, росіяни втратили щонайменше п'ять дивізій бронемашин і танків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ відтіснили росіян на Харківщині та відбили у них полонених. У третій штурмовій розповіли нові подробиці.