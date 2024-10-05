Росіяни просунулися та націлилися на черговий населений пункт, а ЗСУ провели успішну операцію (карти боїв)

Тривають важкі бої

Росіяни мають нові просування на фронті в Донецькій області. Проте українські захисники також мають успіх — на Харківщині.

За даними Американського інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України провели успішну операцію під Липцями Харківської області. Проте росіянам вдалося просунутися поблизу Кремінної, Торецька, Покровська, а також на захід від Донецька.

В Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що українські військові нещодавно провели успішну операцію на Харковщині. В результаті було захоплено 7 російських позицій на північ від Липців.

Російські війська просунулися в районі Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, свідчать, що вони мали просування на північний схід від Тернів.

Війська РФ окупували нові території на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 жовтня, показують, що вони просунулися на захід від Неліпівки.

Як свідчать карти deepstate, ворог захопив Андріївку. Також росіяни просунулися біля Георгіївки, Желанного Першого, Вугледара, Колесниківки та у Стельмахівці.

За даними Генштаба ЗСУ, росіяни активізувалися на Куп’янському напрямку — кількість атак за добу 3 жовтня зросла до 22. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

Російські воєнкори стверджують, що після захоплення Вугледару росіяни рухаються на північ. Вони намагатимуться окупувати Богоявленку. Біля неї тривають бої.

"На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили ворожі атаки поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ", — поінформували у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", за даними західних розвідок, Росія у війні проти України використовує близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Половину з них вона отримує з Північної Кореї.