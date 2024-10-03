Відстрочка від мобілізації не вічна: коли її потрібно поновити

Мобілізацію продовжують на 90 днів

Військовозобов'язані, які мають право на відстрочку від мобілізації, самостійно мають про це повідомляти ТЦК. До того ж термін дії всіх відстрочок закінчується 9 листопада.

Начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що після цього дня, при продовженні строку проведення мобілізації, підстави для надання відстрочки будуть перевірені знову. Якщо не вдасться зробити це за допомогою Єдиного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, потрібно буде принести підтверджуючі документи.

Що робити, щоб відстрочку продовжили

Для того, щоб строк дії відстрочки був продовжений після видання відповідного указу президента про продовження мобілізації, військовозобов'язаний має подати заяву на розгляд комісії в паперовій або електронній формі (наприклад, якщо буде реалізовано таке подання у "Резерв+").

Якщо людина звертається до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення з цього питання комісією, військовозобов'язаний не направляється на проходження ВЛК. Якщо рішення про відстрочку прийняли негативне для військовозобов'язаного, то він скеровується на медогляд.

Раніше "Телеграф" розповідав про нововведення, яке вже почало діяти з початку жовтня. Це розсилка повісток поштою.