У жовтні українцям із ТЦК розішлють ці повістки: що про них треба знати

Один із видів повісток зараз не видають

В Україні існує кілька видів повісток, які громадяни призовного віку можуть отримувати під час мобілізації та воєнного стану. Важливо уточнити, що не кожна з них є "квитком" на фронт.

"Телеграф" розповідає, про які повістки йдеться. Їх вручатимуть українським громадянам у жовтні.

Так, всього існує чотири види повісток і кожна означає певну дію, яка має бути виконана після її отримання. Наприклад, проходження медкомісії.

Повістка для уточнення даних

Такі повістки вручають чоловікам для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. У ході перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Цей вид повістки зобов’язує чоловіка пройти медичне обстеження. До неї також обов’язково додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов’язаного, в якій вказується, чи придатний він до термінової служби, чи ні.

Повістка-призов на строкову військову службу

У даному виді повісток вказано строк, у який чоловіку треба з’явитися на призовну ділянку. У ній також наголошується, що при собі необхідно мати: паспорт, військовий квиток (тимчасове посвідчення) або посвідчення про приписку до призовної ділянки (для призовників), а також обліково-послужну картку та мобілізаційне розпорядження (за наявності). Нині ці повістки не видають.

Мобілізаційне розпорядження

Ці повістки вручають військовозобов’язаним особам, які пройшли медичну комісію та були визнані придатними до несення військової служби. Здебільшого мобілізаційне розпорядження вручається під час оголошення мобілізації. У ньому зазначено інформацію про те, що військовозобов’язаний повинен з’явитися до призовного пункту протягом 24 годин після оголошення мобілізації в країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли й чому можуть вручити другу повістку. Названо головні причини.