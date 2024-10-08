Могут ли мобилизовать, если неправильно оформлена отсрочка

Есть несколько оснований для получения отсрочки

В Украине продолжается мобилизация всех военнообязанных, из которых определенная категория лиц имеет право на отсрочку. Однако может ли территориальный центр комплектования (ТЦК) мобилизовать лицо, если отсрочка оформлена неправильно.

Как отметил помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе, начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда, ее человек может получить по определенным причинам.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что она предоставлена", — сказал начальник ТЦК.

Чтобы военнообязанный получил отсрочку, он должен сделать следующее:

собрать необходимые документы, определенные постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу во время мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту нахождения на военном учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, созданную в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Грунда подчеркнул, что военнообязанные, имеющие право на отсрочку, но если ее должным образом не оформили, подлежат мобилизации на общих основаниях. Однако вопрос ошибок в документе, которые допустили государственные учреждения, рассматривается отдельно. К тому же мужчины получают от ТЦК разные виды повесток, и первая – обновление или подтверждение своих данных в ТЦК.

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