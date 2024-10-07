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Термін дії повістки скоротили: скільки є часу, щоб з’явитися у військкомат

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Колаж "Телеграфу"

Одну деталь постанови більшість трактує неправильно

Уряд України змінив правила призову на військову службу під час мобілізації. Нова постанова Кабінету Міністрів від 1 жовтня 2024 року № 1134 скорочує час, відведений військовозобов'язаним для прибуття до територіальних центрів комплектування після отримання повістки.

На цьому, зокрема, наголосила адвокатка Дар’я Тарасенко. Допис зробила у своєму Telegram-каналі.

"Якщо раніше повістка про виклик, яка надсилалася поштою, мала визначати день явки не раніше чотирнадцятого дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, то відтепер день явки в такій повістці визначається для осіб з населеного пункту, що є адміністративним центром області — протягом семи діб, а для осіб з інших населених пунктів — протягом десяти діб", — повідомила адвокатка.

Варто зауважити, що у новій постанові важливо звернути увагу на одну деталь, яку більшість військовозобов’язаних трактують неправильно. Нюанс у формулюванні "день явки не раніше визначеного постановою дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Тобто, у постанові включено час на пересилку документа поштою, що означає, що у військовозобов’язаного після отримання такої повістки можуть лишатися лічені дні для того, аби з’явитися у ТЦК. Повторимо, що для мешканців населеного пункту, що є адміністративним центром області — 7 днів від дня надсилання повістки, а для осіб з інших населених пунктів — протягом 10 діб від дня надсилання повістки.

Наприклад, повістку військовозобов’язаному, який проживає в Києві, можна направити за 7 днів до дня явки, а в Борисполі — за 10 днів. Те, скільки днів у військовозобов'язаних залишиться до явки в ТЦК тепер напряму залежить від швидкості роботи Укрпошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що робити у випадку, якщо у вас є бронь чи відстрочка, але виписали повістку. Чи потрібно йти в ТЦК пояснив адвокат.

Теги:
#Мобілізація #Загальна мобілізація #Повістки #Повістки поштою