Рятує життя: українські військові розповіли про досвід використання бронемашини "Новатор"

На "Новаторі" можна виїхати навіть без шин

На початку жовтня Сили Оборони України отримали сотні бронеавтомобілів "Новатор", які активно використовуються на лінії бойового зіткнення. Вони не раз рятували життя нашим бійцям.

Журналісти Kyiv Post зібрали відгуки військових про досвід експлуатації цих автомобілів на лінії зіткнення.

За словами Дениса, сержанта однієї з бригад Нацгвардії, він на бронеавтомобілі "Новатор" потрапляв і під обстріл, і під fpv-дрон.

"Попереду мене був блокпост, по ньому працював танк. Ти бачиш, як летить метрів 20-50 справа-зліва, уламки зачіпали броню, але вона себе добре показала. Хлопців тільки контузить, проходить по броні хвилею, а ти неушкоджений лишаєшся. Вночі, коли їдеш, дуже добре можна побачити у прилад нічого бачення, як летить fpv", — додає Денис.

Як розповів офіцер однієї з бригад Сил оборони Олександр, деякі можливості "Новатора" неодноразово рятували життя бійців — бронеавтомобіль виходив з-під обстрілу навіть без шин.

"В оцих колесах стоять ранфлети. Можна безпечно виїхати з місця обстрілу. Так, від шини лишаються шматки, але коштом ранфлетів можна виїхати", — каже військовий.

Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас зазначив: "Це не є революцією – зробити броньовану машину. Але перевагою є хороший відгук про неї замовника, а він базується на твоєму сервісі, твоїй якості та репутації. Ми постійно щось вдосконалюємо, додаємо, змінюємо, виходячи з бойового досвіду".

За його словами, наразі потреби Сил Оборони України в бронеавтомобілях обчислюється тисячами, втім при завчасному контрактуванні вітчизняні виробники можуть закрити цю потребу повністю.

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