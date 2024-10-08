Спасает жизнь: украинские военные рассказали об опыте использования бронемашины "Новатор"

На "Новаторе" можно выехать даже без шин

В начале октября Силы Обороны Украины получили сотни бронеавтомобилей "Новатор", активно используемых на линии боевого столкновения. Они не раз спасали жизнь нашим бойцам.

Журналисты Kyiv Post собрали отзывы военных об опыте эксплуатации этих автомобилей на столкновении.

По словам Дениса, сержанта одной из бригад Нацгвардии, он на бронеавтомобиле "Новатор" попадал и под обстрел, и под fpv-дрон.

"Впереди меня был блокпост, по нему работал танк. Ты видишь, как летит метров 20-50 справа-слева, осколки задевали броню, но она себя хорошо показала. Парней только контузит, проходит по броне волной, а ты невредим остаешься. Ночью, когда едешь, очень хорошо можно увидеть в приборе ничего видения, как летит fpv», — добавляет Денис.

Как рассказал офицер одной из бригад Сил обороны Александр, некоторые возможности "Новатора" неоднократно спасали жизнь бойцов – бронеавтомобиль выходил из-под обстрела даже без шин.

"В этих колесах стоят ранфлеты. Можно безопасно выехать с места обстрела. Да, от шины остаются куски, но за счет ранфлетов можно выехать", — говорит военный.

Генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас отметил: "Это не революция — сделать бронированную машину. Но преимуществом является хороший отзыв о ней заказчика, а он базируется на твоем сервисе, твоем качестве и репутации. Мы постоянно что-то совершенствуем, добавляем, меняем, исходя из боевого опыта".

По его словам, потребности Сил Обороны Украины в бронеавтомобилях исчисляется тысячами, впрочем, при заблаговременном контрактировании отечественные производители могут закрыть эту потребность полностью.

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