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"Європейська солідарність" витратила 167 мільйонів держфінансування на підприємства Порошенка та його партійців

Автор
Дмитро Романов
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Автор
"Європейська солідарність" витратила 167 мільйонів держфінансування на підприємства Порошенка та його партійців Новина оновлена 08 жовтня 2024, 19:35

Аналітики руху "ЧЕСНО" зловили партію Порошенка на зловживанні бюджетними коштами на суму у 167 млн грн. Гроші державного фінансування, яке спрямовувалось на підтримку діяльності партії, в Порошенка віддали його фірмам та бізнесам членів його команди.

Так, "Європейська солідарність" протягом 7 років витратила понад 167 мільйонів гривень державного фінансування на закупівлю товарів і послуг у 15 товариств, які були пов’язані з нею напряму. Зокрема, 5 із них належали Порошенко особисто, або були пов’язані з групою "Укрпромінвест", де ключовою особою також є Порошенко.

"З 2016 по 2021 рік партія Порошенка витратила на послуги приватного підприємства "Агентство безпеки Леопард" понад 8,6 млн гривень. За даними аналітичної системи YouControl, це підприємство має відношення до групи "Укрпромінвест". У 2019 та 2022 роках партія платила державні кошти і ТОВ "Телеканал "Прямий", яке теж має відношення до "Укрпромінвесту". ЄС за два роки заплатила компанії понад 11 млн гривень. У 2022 році партія платила ще двом товариствам — "Спортивно-оздоровчому комплексу "Монітор" та "Телерадіокомпанії "НБМ". А у 2023 році — "Інтерстарч Україна". "Телерадіокомпанія "НБМ" входила в "Укрпромінвест". А "Спортивно-оздоровчий комплекс "Монітор" та "Інтерстарч Україна" належать Порошенку. Загалом партія витратила на послуги цих трьох компаній понад 6 млн гривень", — йдеться в аналізі.

Крім того, партія Порошенка надіслала близькій ГО "Солідарна справа громад" майже 120 млн гривень. Їх цільове призначення — поворотна фінансова допомога. Керує організацією Антоніна Бузіло, яка у 2019 році була у виборчому списку "Європейської солідарності".

Як повідомлялось раніше, НАЗК зловило партію Порошенка на нецільовому використанні 35 мільйонів гривень державного фінансування – за ці гроші партійці купували облігації.