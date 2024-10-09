Субсидію можуть не дати через ці 9 причин

Витрати на оплату послуг ЖКГ мають в середньому перевищувати 15% доходу, щоб родині призначили субсидію

Субсидію в Україні можуть не дати через кілька причин. Серед вагомих — заборгованість за комунальні послуги. Приводом для відмови є протермінована на понад три місяці заборгованість на суму понад 680 грн.

Інші причини не менш розповсюджені. Адже субсидія — це допомога для тих, хто самостійно не може сплатити за послуги ЖКГ.

Відсутність доходів — якщо в складі домогосподарства є повнолітні особи, які не мають офіційних доходів або не сплачували єдиний соціальний внесок протягом трьох місяців з періоду, що враховується при розрахунку суми допомоги. Виключення є для пенсіонерів, студентів, офіційно безробітних тощо. Заборгованість по аліментах терміном 3 місяці і більше також є підставою для відмови.

Якщо площа квартири перевищує 130 кв.м, або площа будинку – 230 кв.м (виключення для багатодітних сімей). Серед причин відмов також володіння автомобілем віком менш як 5 років або двома і більше автомобілями віком менш як 15 років (мопеди, причепи, дешеві мотоцикли не рахуються).

Серед фінансових причин відмови — наявність депозиту на суму 100 тисяч гривень і більше, здійснення покупки на суму понад 50 тисяч гривень (виключення — витрати на лікування тощо), сумарне придбання валюти за рік на понад 50 тисяч грн.

Субсидію не призначать, якщо в власності членів домогосподарства більш як одне житло. Однак в цей перелік не входять кімнати в гуртожитках, помешкання на правах спільної сумісної або часткової власності, нерухомість в селі та знищене/пошкоджене житло.