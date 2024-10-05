Частина родини за кордоном? Як це впливає на призначення субсидії
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Про виїзд когось із зареєстрованих чи члена родини потрібно повідомити в ПФУ
Для того, щоб отримувати субсидію в Україні в жовтні деякі люди мають оновити дані в Пенсійному фонді. Зокрема це стосується тих, в кого змінилось щось у сімейному та майновому стані. Одна з таких змін — коли хтось із зареєстрованих осіб чи членів їх родини перебуває за кордоном сумарно понад 60 днів.
У Пенсійному фонді зазначають, що якщо є підтвердження перебування за кордоном, то на таку особу не розповсюджуються соціальні норми та нормативи використання житлово-комунальних послуг, також не впливають і доходи цієї особи. Якщо про це не повідомити і субсидію обчислять з урахуванням цієї людини, виплату житлової субсидії припинять, а надміру виплачені кошти мають бути повернуті отримувачем.
Якщо хтось із домогосподарства виїхав за кордон, коли субсидія вже призначена, то про це повідомити потрібно в 30-денний термін. Однак є виключення для тих хто живе у:
- Волинській
- Дніпропетровській
- Донецькій
- Житомирській
- Запорізькій
- Київській
- Луганській
- Миколаївській
- Одеській
- Сумській
- Харківській
- Херсонській
- Чернігівській
- в Києві.
Отримувачі субсидії з цих місць мають повідомити про перебування члена домогосподарства за кордоном протягом місяця, після припинення або скасування воєнного стану в Україні.
Якщо через виїзд когось з ваших рідних або зареєстрованих за кордон, субсидію припинили виплачувати, продовжувати отримувати такий вид допомоги від держави можна за новим зверненням з початку наступного опалювального або неопалювального сезону.
Раніше "Телеграф" розповідав, які загалом документи потрібні для того, щоб призначили субсидію. Зазначимо, що для отримання субсидії потрібно відповідати певним критеріям, навіть якщо у вас невисокі доходи.