Частина родини за кордоном? Як це впливає на призначення субсидії

Про виїзд когось із зареєстрованих чи члена родини потрібно повідомити в ПФУ

Для того, щоб отримувати субсидію в Україні в жовтні деякі люди мають оновити дані в Пенсійному фонді. Зокрема це стосується тих, в кого змінилось щось у сімейному та майновому стані. Одна з таких змін — коли хтось із зареєстрованих осіб чи членів їх родини перебуває за кордоном сумарно понад 60 днів.

У Пенсійному фонді зазначають, що якщо є підтвердження перебування за кордоном, то на таку особу не розповсюджуються соціальні норми та нормативи використання житлово-комунальних послуг, також не впливають і доходи цієї особи. Якщо про це не повідомити і субсидію обчислять з урахуванням цієї людини, виплату житлової субсидії припинять, а надміру виплачені кошти мають бути повернуті отримувачем.

Якщо хтось із домогосподарства виїхав за кордон, коли субсидія вже призначена, то про це повідомити потрібно в 30-денний термін. Однак є виключення для тих хто живе у:

Волинській

Дніпропетровській

Донецькій

Житомирській

Запорізькій

Київській

Луганській

Миколаївській

Одеській

Сумській

Харківській

Херсонській

Чернігівській

в Києві.

Отримувачі субсидії з цих місць мають повідомити про перебування члена домогосподарства за кордоном протягом місяця, після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Якщо через виїзд когось з ваших рідних або зареєстрованих за кордон, субсидію припинили виплачувати, продовжувати отримувати такий вид допомоги від держави можна за новим зверненням з початку наступного опалювального або неопалювального сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, які загалом документи потрібні для того, щоб призначили субсидію. Зазначимо, що для отримання субсидії потрібно відповідати певним критеріям, навіть якщо у вас невисокі доходи.