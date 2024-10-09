Субсидию могут не дать по этим 9 причинам

Расходы на оплату услуг ЖКХ должны в среднем превышать 15% дохода, чтобы семье назначили субсидию

Субсидию в Украине могут не дать по нескольким причинам. Среди значимых — задолженность за коммунальные услуги. Поводом для отказа является просроченная более чем на три месяца задолженность на сумму свыше 680 грн.

Остальные причины не менее распространены. Ведь субсидия – это помощь для тех, кто самостоятельно не может оплатить услуги ЖКХ.

Отсутствие доходов — если в составе домохозяйства есть совершеннолетние лица, не имеющие официальных доходов или не уплачивавшие единый социальный взнос в течение трех месяцев с периода, учитываемого при расчете суммы пособия. Исключение для пенсионеров, студентов, официально безработных и т.д. Задолженность по алиментам сроком 3 месяца и больше также является основанием отказа.

Если площадь квартиры превышает 130 кв.м или площадь дома – 230 кв.м (исключение для многодетных семей). Среди причин отказов также владение автомобилем в возрасте менее 5 лет или двумя и более автомобилями в возрасте менее 15 лет (мопеды, прицепы, дешевые мотоциклы не считаются).

Среди финансовых причин отказа — наличие депозита на сумму 100 тысяч гривен и более, совершение покупки на сумму более 50 тысяч гривен (исключение — расходы на лечение и т.п.), суммарное приобретение валюты за год более 50 тысяч грн.

Субсидию не назначат, если в собственности членов домохозяйства более одного жилья. Однако в этот перечень не входят комнаты в общежитиях, жилье на правах общей совместной или долевой собственности, недвижимость в селе и уничтоженное/поврежденное жилье.