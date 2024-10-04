Якщо цього не зробити, можна втратити субсидію: Пенсійний фонд дає 30 днів
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Якщо Пенсійний фонд сам виявить зміну даних, можуть не тільки зменшити або скасувати субсидію, а й утримати надміру виплачені кошти
З жовтня в Україні призначають субсидію на опалювальний період. Тим, хто вже раніше отримував субсидію, її продовжують автоматично, однак якщо у людини відбулися зміни в майновому та соціальному стані, вона має обов'язково звернутися до Пенсійного фонду та повідомити про них.
У ПФУ наголосили, що на це є 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, що впливають на призначення субсидії. Деякі з них можуть привести до втрати субсидії.
Про які обставини потрібно повідомляти у Пенсійний фонд:
- зміна кількості та складу зареєстрованих людей, їхнього соціального статусу, складу родини,
- зміна отримуваних послуг ЖКГ, управителів, виконавців тощо,
- виїзд за кордон зареєстрованого або члена родини на понад 60 днів сукупно,
- покупка чи набуття права власності на майно, придбання валюти (сукупно за рік) на суму понад 50 тисяч грн,
- набуття права на транспорт, окрім мопеда і причепа
- отримання одноразового доходу, більшого за 75 тисяч (25-кратний розмір прожиткового мінімум), виключно: соціальна допомога, страхові виплати, благодійність, спадщина у вигляді нерухомості, гранти на навчання
- відкриття депозиту на суму понад 100 тисяч грн.
Раніше "Телеграф" розповідав загальні умови та особливості надання субсидії на опалювальний період. Варто знати, за який період враховують доходи.