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Якщо цього не зробити, можна втратити субсидію: Пенсійний фонд дає 30 днів

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
freepik.com Новина оновлена 04 жовтня 2024, 11:04

Якщо Пенсійний фонд сам виявить зміну даних, можуть не тільки зменшити або скасувати субсидію, а й утримати надміру виплачені кошти

З жовтня в Україні призначають субсидію на опалювальний період. Тим, хто вже раніше отримував субсидію, її продовжують автоматично, однак якщо у людини відбулися зміни в майновому та соціальному стані, вона має обов'язково звернутися до Пенсійного фонду та повідомити про них.

У ПФУ наголосили, що на це є 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, що впливають на призначення субсидії. Деякі з них можуть привести до втрати субсидії.

Про які обставини потрібно повідомляти у Пенсійний фонд:

  • зміна кількості та складу зареєстрованих людей, їхнього соціального статусу, складу родини,
  • зміна отримуваних послуг ЖКГ, управителів, виконавців тощо,
  • виїзд за кордон зареєстрованого або члена родини на понад 60 днів сукупно,
  • покупка чи набуття права власності на майно, придбання валюти (сукупно за рік) на суму понад 50 тисяч грн,
  • набуття права на транспорт, окрім мопеда і причепа
  • отримання одноразового доходу, більшого за 75 тисяч (25-кратний розмір прожиткового мінімум), виключно: соціальна допомога, страхові виплати, благодійність, спадщина у вигляді нерухомості, гранти на навчання
  • відкриття депозиту на суму понад 100 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав загальні умови та особливості надання субсидії на опалювальний період. Варто знати, за який період враховують доходи.

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#Субсидії