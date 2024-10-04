Якщо цього не зробити, можна втратити субсидію: Пенсійний фонд дає 30 днів

Якщо Пенсійний фонд сам виявить зміну даних, можуть не тільки зменшити або скасувати субсидію, а й утримати надміру виплачені кошти

З жовтня в Україні призначають субсидію на опалювальний період. Тим, хто вже раніше отримував субсидію, її продовжують автоматично, однак якщо у людини відбулися зміни в майновому та соціальному стані, вона має обов'язково звернутися до Пенсійного фонду та повідомити про них.

У ПФУ наголосили, що на це є 30 календарних днів з моменту виникнення обставин, що впливають на призначення субсидії. Деякі з них можуть привести до втрати субсидії.

Про які обставини потрібно повідомляти у Пенсійний фонд:

зміна кількості та складу зареєстрованих людей, їхнього соціального статусу, складу родини,

зміна отримуваних послуг ЖКГ, управителів, виконавців тощо,

виїзд за кордон зареєстрованого або члена родини на понад 60 днів сукупно,

покупка чи набуття права власності на майно, придбання валюти (сукупно за рік) на суму понад 50 тисяч грн,

набуття права на транспорт, окрім мопеда і причепа

отримання одноразового доходу, більшого за 75 тисяч (25-кратний розмір прожиткового мінімум), виключно: соціальна допомога, страхові виплати, благодійність, спадщина у вигляді нерухомості, гранти на навчання

відкриття депозиту на суму понад 100 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав загальні умови та особливості надання субсидії на опалювальний період. Варто знати, за який період враховують доходи.