Що треба знати про субсидію на опалювальний період

Сума субсидії розраховується з огляду на комунальні платежі і перераховується при їхньому зростанні

Субсидії на опалювальний період в Україні будуть автоматично перераховані та продовжені для домогосподарств, які отримали право на житлову субсидію раніше. Це включає навіть ті випадки, коли розмір субсидії становив 0,00 грн в неопалювальний сезон.

Субсидія на опалювальний період має деякі особливості, про які потрібно знати. Зокрема, при розрахунку суми субсидії на опалювальний період, враховуються доходи домогосподарств за I-II квартали 2024 року. Для пенсіонерів до відома береться сума пенсії за серпень.

Тривалість опалювального періоду в жовтні враховується в межах 15 днів, з 16 жовтня. Опалювальний сезон в субсидіях триває до 30 квітня. У квітні вартість опалення також розраховується на 15 днів.

Точна сума субсидії залежить від доходів домогосподарства та витрат на комунальні послуги. Минулоріч середня субсидія складала 1400 грн. Для подачі документів можна скористатися порталом "Дія", вебпорталом Пенсійного фонду, прийти в ПФУ чи ЦНАП особисто. Це потрібно робити не тільки тим, хто вперше претендує на отримання субсидії. Повторне звернення з пакетом документів потрібне, якщо відбулися зміни в майновому стані, складі домогосподарства тощо.

"Телеграф" повідомляв, що є тільки два місяці для того, щоб подати документи та отримати субсидію у повному розмірі. Якщо подати документи після 1 грудня, субсидія буде призначена з місяця подання документів.