Субсидія з боргами — як можна отримати та що треба знати

Якщо є заборгованість — її потрібно виплатити або реструктуризувати

В Україні продовжують нараховувати субсидії на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня. Важливою умовою надання субсидії є відсутність заборгованостей за житлово-комунальні послуги.

Якщо борг прострочений на понад три місяці, це може стати підставою для відмови в призначення субсидії. Якщо у вас є заборгованість, необхідно укласти договір про її реструктуризацію. Цей документ потрібно буде пред'явити при зверненні за субсидією. Інший варіант — погасити суму боргу.

Для оформлення субсидії необхідно подати заяву, в якій вказуються комунальні послуги, на які плануєте отримувати допомогу. Подається через вебпортал Пенсійного фонду, портал "Дія" або особисто. Якщо ви реструктуризували борг, до документів додається сканована копія або ксерокопія договору про реструктуризацію.

Як реструктуризувати борг

Для того, щоб реструктуризувати борг з певної комунальної послуги, потрібно звернутися до постачальника — комунального підприємства, яке надає цю послугу та укласти відповідний договір. Людина подає комплект документів, який перевіряють у комунальному підприємстві, та узгоджують умови реструктуризації, зокрема прописується термін, за який потрібно виплатити борг, та розмір щомісячних платежів. Людині залишається регулярно погашати борг відповідно до укладеного договору. Це важливо для можливості отримання субсидій у майбутньому. Зазначимо, що сума реструктуризації та її тривалість залежить від розміру заборгованості та доходів сім'ї.