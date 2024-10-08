Для отримання повної субсидії ще є час звернутися до Пенсійного фонду

Подати документи можна особисто, поштою та онлайн

З 1 жовтня в Україні стартувало призначення субсидій на опалювальний період. В ньому будуть враховуватися 15 днів жовтня. Виплати за жовтень отримувачі субсидії побачать на своїх рахунках в листопаді.

Якщо ви раніше не отримували субсидію або тільки набули право на її отримання, вам потрібно звернутися в Пенсійний фонд. Для цього є час — з 1 жовтня по 30 листопада при зверненні з заявою до Пенсійного фонду на отримання субсидії вона призначається в повному обсязі. Після 1 грудня субсидію призначатимуть з місяця звернення. Заповнюється заява та декларація.

Де подати документи на субсидію

Якщо ваша життєва ситуація дозволяє подати спрощену заяву на отримання субсидії (наприклад, ви пенсіонер без додаткових доходів), ви можете скористатися спрощеною формою на порталі "Дія" або на вебпорталі Пенсійного фонду. На це витрачають близько 15 хвилин.

Також на цих порталах можна подати і повну заяву на отримання субсидії. Це вимагатиме трохи більше часу.

Можна скористатися додатком Пенсійного фонду.

Подати документи можна поштою на адресу Пенсійного фонду.

Подання документів можливо особисто в відділенні Пенсійного фонду, в ЦНАПі або у місцевій раді.

Що треба знати про субсидію на опалювальний період

При підрахунку суми субсидії на опалювальний період враховуються доходи домогосподарства за перше півріччя 2024 року для тих хто працює, студент або офіційно безробітній і отримує соціальну допомогу. Зазначимо, якщо у людини є доходи про які невідомо податковій службі та Пенсійному фонду, наприклад, є стипендія — про її розмір потрібно подавати довідку. Для пенсіонерів враховується пенсія за серпень 2024 року.