Эксперт: поставки украинского металлолома в Приднестровье – это финансирование терроризма

Если ранее украинские экспортеры металлолома совершали сугубо экономические преступления, вывозя заграницу стратегическое сырье без уплаты каких-либо пошлин в бюджет, то с возобновлением поставок металлолома в Приднестровье они перешли к финансированию терроризма.

Такое мнение в комментарии для "Апострофа" выразил политолог Николай Давыдюк, комментируя первую с начала полномасштабной войны отгрузку украинского металлолома в ПМР.

"Сейчас "секретом Полишинеля" является то, как экспортеры металлолома доказывали на таможне его украинское происхождение и получали сертификаты EUR.1 для его беспошлинного вывоза за границу. ГБР, БЭБ и другие силовые структуры неоднократно открывали уголовные дела, но ни одно из них не дошло до суда. Но все это сугубо экономические преступления, тогда как поставки металлолома в Приднестровье – это уже совсем другое дело. Это, в сущности, прямое финансирование терроризма и страны-агрессора", — сказал он.

Политолог также напомнил, что Приднестровская молдавская республика – это российский анклав на территории Молдовы, именно там расположен Молдавский метзавод, один из столпов экономики самопровозглашенного формирования.

"Кремлевский диктатор путин уже давно объявил о намерении проложить сухопутный коридор в Приднестровье через Одесскую область. А для этого ему нужны источники финансирования, чтобы поддерживать жизнеспособность этого анклава. Металлургический завод в Рыбнице идеально подходит под эту задачу! То есть, поддерживая экономику ПМР, украинские металлоломщики финансируют российские войска на этой территории, которые направили свое оружие против Украины, финансируют пророссийские настроения в Одесской области", — подчеркнул эксперт.

По словам Николая Давидюка, в 2018 году Украина ввела экономические санкции против Молдавского МИД, но в следующем году они были сняты по непонятным причинам.

"Но сейчас в Украине война, мы даем отпор рашистам на востоке и северо-востоке. В то же время, на западе нечистоплотные дельцы обеспечивают врага, страну-террориста, стратегического сырья. Очевидно, это уже вопрос к боли весомых компетентных органов, каким образом украинский металлолом "прошел" нашу таможню без уплаты никаких пошлин и "поехал" в Приднестровье. Торговля со страной-террористом – это уже дело СБУ и ГУР, которые должны положить конец этой схеме", — подчеркнул политолог.