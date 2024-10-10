У ЗСУ розповіли, де на Донбасі росіяни готуються до нового штурму: що там відбувається зараз (карта)

Росія намагається знищувати захисні зміцнення Сил оборони

Російські війська готуються до штурмів на Курахівському напрямі. Наразі триває підготовка до них, під час якої ворог веде активний обстріл позицій наших захисників.

Про це повідомив виконувач обов’язків пресофіцера 33 ОМБр Назар Войтенков. За його словами, на цьому напрямку триває важка війна — росіяни не зменшують своєї присутності, а ЗСУ зараз в обороні.

"їхній контингент тут досить широкий. Наша бригада воює проти 255 полку армії РФ. Не так давно у нас відбулися чергові їхні штурми, ми їх успішно відбили. Зараз у них зазвичай процес підготовки до наступних штурмів. Досить часто цей процес супроводжують активні обстріли з боку армії Росії", — зазначив він.

Російські війська зараз намагаються знищувати інженерні споруди, захисні споруди, бліндажі та укриття Сил оборони. Войтенков пояснив, що в такий спосіб ворог "прочищає собі дорогу". В цей час можуть їздити їхні танки з мінними тралами, розмінувати стаціонарно заміновані поля. Це робиться для того, щоб далі цими маршрутами, вже під час наступу висувалися колони техніки. Це може бути до 10 одиниць техніки. Зазначається, що бувають навіть більші колони, але зазвичай вони розділяються на три напрямки.

"Це по лівому, по правому флангу від нас і, власне, на нашу ділянку, на ділянку, де відповідає 33 механізована бригада за захист. Ось, власне, типова їхня стратегія – прийти, точніше, пробитись, спробувати захопити наші позиції, вкопатись там, їх обороняти, далі накопичуватися і йти знову вперед", — уточнив спікер.

За його словами, під час штурмів у російських військ працюють лише танки, БМП та десантні групи.

"Зазвичай, під час штурму досить спокійно з боку тилу противника, тобто вони нас не обстрілюють, активна фаза обстрілів, це якраз підготовчий період, коли їм треба розширювати ділянку. Під час штурму вони сконцентровані на спостереженні за власною технікою, аби та не тікала з поля бою, або не відступали. Тому можемо досить безпечних знищувати. Проти нас воюють їхні артилеристи, це і причіпні системи, і самохідні системи, які стріляють по нас ракетними системами залпового вогню, літають літаки з КАБ", — каже Войтенков.

За словами військового, КАБи на цьому напрямі ворог використовує в основному проти цивільних будівель у Кураховому та громаді.

"Немає сенсу їм використовувати керовані авіаційні бомби проти посадок і бліндажів. Це не така точна зброя, щоб її так ефективно використовувати", — каже він і додає, що також ворог тероризує місто своїми дронами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ЗСУ відступали з Вугледару і чи не всіх поранених забрали.