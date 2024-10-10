В ВСУ рассказали, где на Донбассе россияне готовятся к новому штурму: что там происходит сейчас (карта)

Россия пытается уничтожать защитные укрепления Сил обороны

Российские войска готовятся к штурмам на Кураховском направлении. Сейчас идет подготовка к ним, во время которой враг ведет активные обстрелы позиций наших защитников.

Об этом сообщил исполняющий обязанности пресофицера 33 ОМБр Назар Войтенков. По его словам, на данном направлении продолжается тяжелая война — россияне не уменьшают свое присутствие, а ВСУ сейчас в обороне.

"Их контингент здесь достаточно широк. Наша бригада сражается против 255 полка армии РФ. Не так давно у нас произошли очередные их штурмы, мы их успешно отразили. Сейчас у них обычно процесс подготовки к следующим штурмам. Довольно часто этот процесс сопровождают активные обстрелы со стороны армии России", — отметил он.

Российские войска сейчас пытаются уничтожать инженерные сооружения, защитные сооружения, блиндажи и укрытия Сил обороны. Войтенков объяснил, что таким образом враг "прочищает себе дорогу". В это время могут ездить их танки с минными тралами, разминировать стационарно заминированные поля. Это делается для того, чтобы дальше по этим маршрутам, уже во время наступления выдвигались колонны техники. Это может быть даже до 10 единиц техники. Отмечается, что бывают даже более крупные колонны, но обычно они разделяются на три направления.

"Это по левому, по правому флангу от нас и, собственно, на наш участок, на участок, где отвечает механизированная бригада за защиту. Вот, собственно, типичная их стратегия — прийти, точнее, пробиться, попытаться захватить наши позиции, вкопаться там, их оборонять, дальше накапливаться и идти снова вперед", — уточнил спикер.

По его словам, в ходе штурмов у российских войск работают только танки, БМП и десантные группы.

"Обычно во время штурма достаточно спокойно со стороны тыла противника, то есть они нас не обстреливают, активная фаза обстрелов, это как раз подготовительный период, когда им нужно расширять участок. Во время штурма они сконцентрированы на наблюдении за собственной техникой, чтобы не убегали с поля боя, или не отступали. Поэтому можем достаточно безопасных уничтожать. Против нас воюют их артиллеристы, это и прицепные системы, и самоходные системы, стреляющие по нам ракетными системами залпового огня, летают самолеты с КАБ", — говорит Назар Войтенков.

По словам военного, КАБы на этом направлении враг использует в основном против гражданских построек в Курахово и общине.

"Нет смысла им использовать управляемые авиационные бомбы против посадок и блиндажей. Это не столь точное оружие, чтобы его так эффективно использовать", — говорит он и добавляет, что также враг терроризирует город своими дронами.

Напомним, ранее мы писали о том, как ВСУ отступали из Угледара и действительно ли не всех раненых забрали.