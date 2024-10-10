Отсрочка от мобилизации: могут ли призвать тех, кто ухаживает за дедушкой или бабушкой

На отсрочку могут претендовать далеко не все

В Украине идет общая мобилизация, однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. К примеру, некоторые военнообязанные могут получить отсрочку в связи со сложными семейными обстоятельствами.

Закон №10449 "О мобилизационной подготовке и мобилизации" четко устанавливает, кто может получить отсрочку от военной службы. В частности, мобилизации не подлежат мужчины, которые ухаживают за своими ближайшими родственниками с инвалидностью.

Отсрочка предоставляется военнообязанным, имеющим сложные семейные обстоятельства, требующие их непосредственного участия. К таким категориям относятся внуки, которые ухаживают за бабушкой или дедушкой с I или II группой инвалидности.

Однако на отсрочку можно надеяться только в том случает, если ближайшие родственники отсутствуют, больны или мобилизованы. Если же у человека с инвалидностью есть другие трудоспособные родственники, способные его содержать, то мужчина не имеет права на отсрочку.

Если же внук ухаживает за бабушкой или дедушкой у которых нет подтвержденной I или II группы инвалидности, то такой военнообязанный также подлежит призыву.

На данный момент отсрочка предоставляется на срок от 3 до 6 месяцев, после чего ее нужно продлевать.

Следует отметить, что отсрочка не освобождает от военной службы, а лишь откладывает исполнение воинского долга на определенный срок. Лица, получившие отсрочку, остаются на военном учете.

Кто осенью потерял право на отсрочку

Новое законодательство предусматривает, что осенью отсрочку не получат 8 категорий мужчин.

В число тех, кто потерял право на отсрочку входят:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание;

мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;

лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны;

лица со статусом "ограниченно пригодный", из-за отмены этой категории;

мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

Напомним, уже осенью некоторые категории украинцы смогут оформлять отсрочку онлайн. Приложение "Резерв+" интегрируется с другими реестрами, чтобы упростить процедуру для студентов дневной формы обучения и многодетных родителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие документы для отсрочки будут проверять ТЦК в октябре. Важно помнить, что одновременно несколько родственников не могут получить отсрочку.