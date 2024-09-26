Які документи для відстрочки перевірятимуть ТЦК у жовтні

Одночасно декілька родичів не можуть отримати відстрочку

Нещодавно деяким категоріям громадян спростили процедуру оформлення відстрочки від мобілізації. Зокрема, для її отримання вже не обов'язково подавати акт догляду.

Про це розповіла речниця Черкаського обласного територіального центру комплектування Аліна Кривошея порталу "Про все.ck.ua". Вона нагадала, що відстрочку можуть отримати військовозобов'язані, які доглядають за близькими родичами з інвалідністю I або II групи — батьками, або батьками дружини.

Як пояснила Кривошея, якщо родичі з інвалідністю потребують догляду, його може здійснювати лише один військовозобов'язаний за їхнім вибором. Крім того, право на відстрочку мають громадяни, які постійно доглядають за хворим чоловіком, дружиною або дитиною.

Що змінилося

Після внесення змін до законодавства, оформлення відстрочки стало простішим. Військовозобов'язаним у жовтні не потрібно надавати до ТЦК такі документи:

заяву з інформацією про відсутність інших працездатних членів сім'ї;

документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншими родичами;

акт про встановлення догляду.

Тобто тепер не потрібно доводити, що інші члени сім’ї не можуть доглядати за людиною з інвалідністю.

Що залишається незмінним

Як наголосила Кривошея, це не означає, що відстрочку можуть отримати одночасно декілька родичів. Наприклад, якщо є два брати, тільки один із них має право доглядати за хворою матір'ю і відповідно отримати відстрочку.

"Військовозобов’язані, які зобов’язані утримувати осіб, зазначають у заяві про відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, а за умови наявності кількох військовозобов’язаних — додають заяву особи з інвалідністю, в якій зазначається прізвище ім’я та по-батькові особи, яку особа з інвалідністю обирає для здійснення свого утримання", — пояснила вона.

Речниця додала, що військовозобов’язані, які здійснюють постійний догляд за членами сім’ї другого чи третього ступеня споріднені, мають підтвердити про відсутність родичів першого чи другого ступеня спорідненості.

Як перевіряють документи

Після подання заяви та підтверджувальних документів, працівники ТЦК обов’язково перевіряють всю надану інформацію. За допомогою реєстрів та баз даних вони перевіряють родинні зв’язки військовозобов'язаного, його перебування на військовому обліку та інші аспекти, що підтверджують право на відстрочку.

"Під час ухвалення рішення про надання відстрочки громадянину з такою підставою, військовослужбовці ТЦК перевіряють перебування громадянина на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаного та особи, яку відповідно до законодавства зобов’язаний утримувати або за якою здійснює догляд, наявність інших осіб, місце проживання яких задекларовано за адресою місця проживання особи, яка потребує постійного догляду, користуючись наявними реєстрами та базами даних", — пояснила речниця.

Кривошея також спростувала міф про те, що військовозобов'язані, які жодного разу не з'являлися до ТЦК, можуть втратити право на відстрочку. За її словами, головне — це відповідність військового обліку та наявність актуальних відміток у документах. Якщо громадянин має законну підставу, йому буде надано відстрочку і вона діятиме доти, доки підстава залишатиметься актуальною.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно багатодітному батьку проходити ВЛК для оформлення відстрочки від мобілізації. Для отримання "броні" потрібно написати заяву.