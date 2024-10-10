Побоялися реакції людей: Фурса пояснив, що не так із "історичним" підвищенням податків

Депутати проголосували за не найраціональнішу версію

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11416-д щодо збільшення податків. На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, в Україні вчергове переміг популізм, адже ухвалювати таке рішення потрібно було ще навесні, а саме підвищення податків ґрунтувати на збільшенні, зокрема, ПДВ, а не на військовому зборі.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню "Телеграф". Так, за словами Фурси, депутати проголосували за не найраціональнішу версію.

"На жаль, були відкинуті раціональні аргументи і популізм переміг знову. Непопулярне рішення про ПДВ не було прийнято, хоч податок на споживання є найкращим рішенням і всі економічні дослідження якраз про це говорять. Проте, на жаль, це не популярно, бо відразу пішло б у ціну товару. Людям це не подобається, тому замінили це військовим збором, який може дозволити зібрати співставну суму, але є таким виключно тиском на білий бізнес", — мовив Фурса.

Він пояснив, що ПДВ — це споживання. А враховуючи, що споживають всі, включно з тими, хто працює в сіру, в чорну чи ті ж самі корупціонери, то і платили б його всі, адже ПДВ закладено у ціну будь-якого товару у магазині.

Саме тому така модель була б більш справедливою і лягала б на плечі абсолютно всіх громадян України, тоді як військовий збір сплачують лише підприємства, які працюють по-білому.

"Це було більш справедливо, а не військовий збір. Проте, знову ж таки, через не популярність вирішили йти не самим раціональним шляхом", — зауважив Фурса.

До того ж за словами Фурси, у новому законі відсутні деякі "елементи підняття тиску".

"В цьому законопроєкті ми чомусь не побачили податку на розкіш. Є у нас імпортована розкіш, особливо яскравий приклад це там дорогі іноземні авто, які дуже активно імпортуються в Україну. Але під час війни було б логічно побачити там набагато більший податок. Тобто якщо ти зараз купуєш машину за 100 000 доларів, ну, будь ласочка, давай ще 100 000 доларів у бюджет, якщо ти думаєш, що зараз добрий час купляти там якийсь Geländewagen чи Bentle. Якщо ні, ну тоді ні, тоді почекаєш до кінця війни і не будеш виводити з країни ці гроші, бо дорогі авто — це власне імпорт, ці гроші виходять з країни", — пояснив експерт.

Проте подібного не сталося ні на початку повномасштабної війни, ні за 2,5 роки. Як пояснив Фурса, таким чином Україна субсидує імпорт, тобто виведення грошей з країни.

"Субсидуємо непродуктивне споживання. Ми не говоримо, що сир має бути виключно українським — це призвело б до інфляції і впливало б на споживача. Ми говоримо про преміумсегменти, про дорогі автівки, наприклад", — підкреслив Фурса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Рада підвищила податки, включаючи військовий збір. При цьому, для військових його хотіли зробити 5%, проте він залишається 1,5%. Але для ФОПів він зросте до 5%, як і планувалося.