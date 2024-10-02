Українцям доведеться сплачувати податки з іноземних посилок

У Раді не виключають, що комусь нововведення не сподобається

Українцям невдовзі доведеться сплачувати нові податки. Йдеться про оплату ПДВ при отриманні посилок з інших країн у розмірі менш як 150 євро.

Як повідомляє NV, про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. За його словами, підготовку законопроєкту вже завершують.

"Спілкуючись з бізнесом, я не чув іншого підходу — пільгу у розмірі 150 євро має бути прибрано. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Незважаючи на те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений", — сказав він.

За його словами, поточна норма викликає перекоси в оподаткуванні, а також працює на підтримку іноземних виробників. Гетманцев зазначає, що врешті-решт ситуація виглядає таким чином, що український виробник змушений сплачувати податки на ПДВ, а компанія з умовного Китаю цього не робить.

"З точки зору державної податкової політики це абсолютний нонсенс, нісенітниця. Ми утискаємо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", — сказав нардеп.

Варто зазначити, що у 2022 році парламент підняв ліміт на оподаткування посилок зі 100 євро до 150. Тобто якщо посилка обійшлася дешевше, то одержувачу не треба було сплачувати ПДВ у розмірі 20%.

Як повідомлялося раніше, з 1 жовтня в Україні запровадили ліміти на грошові перекази для фізичних осіб. Йдеться про переказ коштів з картки на картку у розмірі понад 150 тисяч гривень.