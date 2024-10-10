Побоялись реакции людей: Фурса объяснил, что не так с "историческим" повышением налогов

Депутаты проголосовали за не самую рациональную версию

Верховная Рада приняла законопроект №11416-д об увеличении налогов. По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, в Украине в очередной раз победил популизм, ведь принимать такое решение нужно было еще весной, а само повышение налогов должно было основываться на увеличении, в частности НДС, а не на военном сборе.

Об этом он заявил в интервью "Телеграфу". Так, по словам Фурсы, депутаты проголосовали за не самую рациональную модель.

"К сожалению, были отвергнуты рациональные аргументы и популизм победил снова. Непопулярное решение по НДС не было принято, хотя налог на потребление является лучшим решением и все экономические исследования как раз об этом говорят. Однако, к сожалению, это не популярно, потому что сразу пошло бы в цену товара. Людям это не нравится, поэтому заменили это военным сбором, который может позволить собрать сопоставимую сумму, но это исключительно давление на белый бизнес", — сказал Фурса.

Он пояснил, что НДС – это потребление. А учитывая, что потребляют все, включая тех, кто работает в серую, в черную или те же коррупционеры, то и платили бы его все, ведь НДС заложен в цену любого товара в магазине.

Именно поэтому такая модель была бы справедливее и ложилась бы на плечи абсолютно всех граждан Украины, тогда как военный сбор платят только предприятия, работающие по-белому.

"Это было более справедливо, а не военный сбор. Однако, опять же, из-за непопулярности решили идти не самым рациональным путем", — отметил Фурса.

К тому же, по словам Фурсы, в новом законе отсутствуют некоторые "элементы поднятия давления".

"В этом законопроекте мы почему-то не увидели налога на роскошь. Есть у нас импортированная роскошь, особенно яркий пример это там дорогие иностранные авто, которые очень активно импортируются в Украину. Но во время войны было бы логично увидеть там гораздо больший налог. То есть если ты сейчас покупаешь машину за 100 000 долларов, ну, пожалуйста, давай еще 100 000 долларов в бюджет, если ты думаешь, что сейчас хорошее время покупать там какой-нибудь Geländewagen или Bentle. Если нет, ну тогда нет, тогда подождешь до конца войны и не будешь выводить из страны эти деньги, потому что дорогие авто — это собственно импорт, эти деньги выходят из страны", — объяснил эксперт.

Однако подобного не произошло ни в начале полномасштабной войны, ни за 2,5 года. Как пояснил Фурса, таким образом Украина субсидирует импорт, то есть вывод денег из страны.

"Субсидируем непродуктивное потребление. Мы не говорим, что сыр должен быть исключительно украинским — это привело бы к инфляции и влияло бы на потребителя. Мы говорим о премиум сегментах, дорогих автомобилях, например", — подчеркнул Фурса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Рада повысила налоги, включая военный сбор. При этом для военных его хотели сделать 5%, однако он остается 1,5%. Но для ФЛП он вырастет до 5%, как и планировалось.