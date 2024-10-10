Щось задумали? До Білорусі прилетів уже другий небезпечний військовий літак Росії

Від білоруської авіабази до кордону України близько 300 км

У четвер, 10 жовтня до Білорусі прилетів другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ, який може бути носієм ракети Х-47М2 "Кинджал". Попередній літак прибув до країни 9 жовтня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн". За їхніми даними, МіГ-31К приземлився на аеродромі "Мачулищі".

Також зазначається, що винищувачів типу МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі 1,5 року. Останній раз вони були в країні 6 квітня 2023 року.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що перебазування МіГ-31К до Білорусі також може бути спробую росіян зберегти літаки, які завжди під загрозою на російських аеродромах. Водночас він наголосив, що не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського "шахеда" неподалік Мозиря, де розташований НПЗ, який випадково став публічним, "стало зрозуміло, що РФ може готувати провокацію проти Білорусі".

Як відомо, авіабаза "Мачулищі" розташована поблизу Мінська. З початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну авіабаза є місцем базування російських окупантів та використовувалася ними для обстрілів території України. Тут у лютому 2023 року було підірвано російський розвідувальний літак А-50.

Зараз невідомо, чому Росія переграла на цю авіабазу свої МіГ-31К. Проте у випадку, якщо ці літаки спробують застосувати для обстрілів України, це може значно скоротити час підльоту ракет до потенційних цілей на українській території, що теоретично може ускладнити їх перехоплення.

Що відомо про МіГ-31К

МіГ-31 ― це радянський винищувач, який здатний вражати ціль на відстані до 2 тисяч кілометрів. Його модифікація МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Наразі такі ракети можуть запускати лише винищувачі модифікації МіГ-31К. Винищувач може нести тільки один снаряд.

Х-47М2 "Кинджал" — аеробалістична ракета, яка потенційно може нести ядерний заряд. Прийнято на озброєння російської армії у грудні 2017 року. Зовні вона схожа на балістичні ракети від ОТРК "Іскандер", а деякі експерти вважають, що саме на їх базі розробили "Кинджал". Максимальна швидкість — 4080 м/с або 14688 км/год.

Нагадаємо, 24 вересня з’явилася інформація про те, що нешвидкісна повітряна ціль перетнула державний кордон України і долетіла до "стику" Київської та Житомирської областей. За попередніми даними, це міг бути навчально-бойовий літак Як-130 ВПС Білорусі. У повітряних силах ЗСУ цю інформацію офіційно спростували та зазначили, що Білорусь не порушувала повітряний простір України.