Лукашенко підколов "російських Ваньок" і знову заговорив про мир з Україною

Лідер Білорусі використав збірний образ росіян, який часто використовують українці

У п’ятницю, 4 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав агромістечко Парохонськ і поспілкувався з місцевими жителями. Лідер країни запевнив їх, що не хоче війни з Україною і зробить все, для того, щоб мирно співіснувати.

Про це пише видання "Белта". Він підкреслив, що війна це завжди катастрофа і він не хоче воювати з українцями.

"Треба розуміти, що ми знаходимося на фронті: зовсім поряд, за парканом, йде війна. Моє головне завдання — не допустити втягування в цю бійку, у цю війну Білорусі", — наголосив Лукашенко.

"Ми ніколи не ініціювали жодного протистояння. У жодному разі. Нам це не треба. Що таке війна? Це катастрофа. Ви не хвилюйтеся, ми не збираємося воювати з українцями. І вони не хочуть з нами воювати", — додав він.

Водночас, як заявив лідер країни, білоруси повинні пишатися своєю історією, інакше "стануть Іванами, які не пам'ятають спорідненості".

"Вони (на Заході. — прим. ред.) хочуть, щоб ми забули історію. А у нас героїчна історія. Ми пишатися нею повинні", — заявив Лукашенко.

Примітно, що лідер Білорусі використав збірний образ росіян, який часто використовують українці. Йдеться про його слова про "Іванів". Саме "російськими Ваньками" українці називають окупантів, що вдерлися на територію нашої держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чому різко змінилася риторика Лукашенка щодо України та Зеленського. Експерт розповів, від кого тепер залежить Білорусь.