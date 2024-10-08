Лукашенко люто відповів нардепу Дунді, який закликав ввести ЗСУ до Білорусі

На думку Лукашенка, ніхто з "серйозних людей на рівні Зеленського" про це навіть не думає

Слова нардепа Олега Дунди, який висловив думку про необхідність перенесення військових дій на територію Білорусі, неабияк розлютили Олександра Лукашенка. Президент РБ вибухнув погрозами на адресу України та назвав такі заяви "в’яканням".

Про це він сказав у коментарі російським пропагандистам. Так, коментуючи слова Дунди Лукашенко заявив, що військова операція України на території Білорусі приведе "до краху київської влади у воєнному відношенні".

"Нехай спробують! Ми на них чекаємо... Це призведе до краху київської влади у військовому відношенні", — сказав Лукашенко.

Також президент Білорусі назвав "в’яканням" заяви про те, що Україна хоче напасти на Білорусь.

"Це просто в’якання тих людей, які ні за що не відповідають. Вони можуть говорити все, що завгодно", — додав він.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Олег Дунда під час виступу на XIII Форумі вільної Росії висловив думку, що нашій країні необхідно провести на території Білорусі операцію, подібну до тієї, яку ЗСУ проводять у Курській області РФ. Він переконаний, що якщо відносно невеликі підрозділи ЗСУ зайдуть, білоруська армія складе свою зброю. Пізніше нардеп уточнив, що мав на увазі не окупаційну місію із захоплення частини Білорусі, а скоріше спільну операцію із представниками білоруської громадськості, які будуть готові взяти владу у свої руки.

Як повідомлялося раніше, російський опозиціонер і чемпіон світу з шахів Гарі Каспаров висловив думку, що Курську операцію ЗСУ хотіли проводити ще 2023 року, проте цьому завадила західна нерішучість.